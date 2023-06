Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso Plan 75, distopico film giapponese di Chie Hayakawa, ha ricevuto dal pubblico un ottimo 40,2° di voto.

Ora, lunedì 26 giugno 2023 la Febbre presenta Campioni, divertente commedia di Bobby Farrelly con Woody Harrelson. Un allenatore di basket, arrestato per guida in stato di ebbrezza, è costretto ad allenare per tre mesi una squadra di disabili. «Remake del film spagnolo Campeones (in italiano Non ci resta che vincere)», scrive Carla Barenghi nella sua recensione, «che qui viene rivisitato in chiave decisamente americana. Bobby Farrelly ha scelto, rispetto al film a cui si ispira, di calcare ancora di più sulla comicità e reinventare, invece, certi passi della trama incentrati esclusivamente sulle vicende personali del protagonista. Ne risulta un film corale, in cui si può ancora parlare di un protagonista; ogni personaggio, tuttavia, è presentato allo stesso livello di profondità di quello principale. Come nell’originale, gli attori protagonisti di Campioni sono realmente disabili e questo aspetto viene valorizzato dal doppiaggio italiano, che ha scelto ragazzi affetti da sindrome di down e dello spettro autistico, non professionisti, per dare voce ai giocatori della squadra Friends. L’inclusività, dunque, non risulta soltanto uno dei contenuti principali del film, ma è messa in atto già nella sua creazione, rendendo, in questo modo, il messaggio del film non smielato o moralistico, ma effettivo».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). Ricordiamo che prosegue la campagna tesseramento 2023 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. Ma per l’ultima serata ci saranno anche quiz in più sulla stagione trascorsa insieme, per festeggiare e salutarci.

L’appuntamento è per lunedì 26 giugno 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

Con questo film termina la stagione della Febbre: arrivederci a settembre!