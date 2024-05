L’inaspettato ricongiungimento con il padre scomparso da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, porterà Garfield e il suo amico cane Odie ad abbandonare la loro vita oziosa per organizzare un’esilarante rapina ad alto rischio. A vent’anni dall’uscita del primo film di animazione, Garfield il film di Peter Hewitt del 2004, torna il simpatico gatto sornione protagonista delle strisce a fumetti più pubblicate al mondo con un film spassoso e intelligente.

Dal regista de Le follie dell’imperatore, Mark Dindall, e dallo sceneggiatore di Alla ricerca di Nemo e Toy story 3, David Reynolds, un film brillante che pur rimanendo nel solco della slapstick comedy non diniega di far l’occhiolino al cinema “adulto” con citazioni adeguate che impreziosiscono le scene: non stupisce quindi che questo titolo abbia sbancato i botteghini all’uscita durante il piovoso ponte del primo maggio. Il film in lingua originale è impreziosito da un ricco cast di doppiatori: Chris Pratt è Garfield, Samuel L. Jackson suo padre Vic e c’è persino un cameo di Snoop Dog in versione Snoop Cat.

Garfield conduce una vita tranquilla, insieme a Jon, il fumettista che lo ha accolto da quando era piccolo, e al cagnolino Odie. È il padrone indiscusso della casa, dove passa le giornate tra sontuosi spuntini a base di lasagne che consuma spaparanzato sulla sua poltrona davanti alle serie di “Catflix”, fino alla notte in cui viene rapito da due loschi cagnacci insieme al fido Odie. Durante la prigionia un misterioso personaggio lo libera, ma immediatamente si viene a scoprire che si tratta di Vic, il padre di Garfield che lo aveva abbandonato quando ancora era cucciolo. Il ricongiungimento padre-figlio viene interrotto dalla comparsa sulla scena della terribile Jinx che obbliga il gruppo a organizzare un colpo “grasso” ad un’importante latteria in cambio della libertà. Per portare a termine la missione Garfield, Odie e Vic chiederanno aiuto a Otto, il toro un tempo mascotte della latteria; Otto dal canto suo vuole liberare la sua amata, sfruttata nella fattoria-prigione. Inizia quindi il periodo di addestramento e pianificazione del colpo, sicuramente uno dei momenti più spassosi del film, durante il quale Garfield dovrà imparare a vivere all’aria aperta e a stare sempre allerta, ma soprattutto risanare la ferita lasciata dall’abbandono di Vic.

Il film è un prodotto di eccellente qualità, frutto della sinergia tra un bravo regista e un ottimo sceneggiatore, sicuramente adatto ai più piccoli ma anche in grado di far appassionare i genitori grazie ad una profondità non scontata. Il procedere narrativo è affidato a flashback e parentesi (eccezionale quella dedicata agli odiati lunedì) che si alternano a gag spassose e mai demenziali, e a scene d’azione ricche di citazioni (Top Gun e Mission: Impossibile) che rendono il film piacevole dall’inizio alla conclusione.

Luca Cova

