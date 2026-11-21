Una famiglia romeno-norvegese, profondamente credente (sono protestanti evangelici) e legata a un’educazione tradizionale, si trasferisce in un piccolo villaggio tra i fiordi, dove vivono i genitori della madre. I cinque figli fanno amicizia con i vicini, ma le differenze culturali ed educative tra le due famiglie emergono presto. Quando a scuola vengono notati alcuni lividi sul corpo della figlia maggiore, i servizi sociali avviano un’indagine che mette indiscussione i metodi dei genitori e punta a togliere loro i figli.

A quasi vent’anni dalla Palma d’oro conquistata con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, il romeno Cristian Mungiu torna a trionfare a Cannes con Fjord, un film che affronta una questione delicata: dove finisce il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni e fin dove può spingersi la società per tutelarne la libertà e l’incolumità? Non vengono nascoste le rigidità di questa famiglia e il rischio che la fede sia imposta ai figli. Ma è soprattutto il processo a rivelare un’altra forma di violenza: le accuse finiscono per investire non soltanto i comportamenti dei genitori, ma anche le loro idee sulla vita, sulla famiglia («lei crede che il matrimonio possa essere solo tra un uomo e una donna?») e sull’educazione. Come osserva il loro avvocato, una società che proclama la libertà rischia di negarla proprio a chi non condivide i suoi valori. Mungiu non dà giudizi netti, ma solleva interrogativi importanti sul rispetto delle coscienze e sul diritto di essere diversi. Un film che invita a riflettere anche su un principio essenziale: la tutela dei più deboli non può diventare il pretesto per imporre un unico modo di pensare e di vivere. È una storia che il regista racconta con il suo consueto rigore, attraverso una regia asciutta, senza compiacimenti, capace però di costruire una tensione crescente, quasi da thriller. Non è suspense fine a sé stessa: ogni passaggio, ogni silenzio, ogni scambio dialettico contribuisce a far emergere il dramma morale dei personaggi e le contraddizioni di una situazione sempre più difficile da districare. È una cifra che ritroviamo nei suoi film precedenti, da 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni a Un padre, una figlia, fino al più recente Animali selvatici: storie molto diverse, accomunate dall’attenzione ai dilemmi morali e a personaggi che non si lasciano facilmente giudicare, immersi in contesti sociali attraversati da tensioni e conflitti.

Anche il cast è di notevole efficacia. Sebastian Stan, attore di origine romena che siamo abituati a vedere soprattutto nei panni del Soldato d’Inverno nell’universo Marvel, offre qui una prova molto diversa (ma in realtà sono anni che dà buona e articolata prova di sé: per esempio interpretando in maniera notevole il giovane Trump nel film The Apprentice), intensa e trattenuta, dando corpo alle contraddizioni di un padre insieme autoritario e vulnerabile. Al suo fianco Renate Reinsve, già apprezzata in La persona peggiore del mondo e in Sentimental Value, è una presenza luminosa e incisiva, ma questa volta ancora più in sottrazione: basta un’esitazione o un silenzio per lasciare intuire il conflitto interiore di una madre combattuta tra le proprie convinzioni e la sofferenza della famiglia. Fjord è dunque un’opera impegnativa, che non offre risposte consolatorie ma un finale aperto a varie interpretazioni; e che però ha il merito di mettere lo spettatore di fronte a questioni importanti in modo profondo, con perfetta padronanza narrativa e descrittiva, di situazioni e personaggi, e delle loro rispettive ragioni.

Antonio Autieri

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