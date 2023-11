Mike, guardia di sicurezza tormentata dal passato e reduce da un licenziamento, per non perdere l’affido della sorellina accetta di fare i turni di notte al “Freddy Fazbear’s Pizza”, un fast food per bambini chiuso dagli anni 80. Qui, però, si aggirano degli inquietanti animatronic a forma di orsetti, assetati di sangue ma che potrebbero custodire un segreto prezioso per Mike…

Dalla casa di produzione Blumhouse arriva un nuovo adattamento da un videogame, che stavolta tinge di orrore la nostalgia delle sale giochi anni 80: si tratta di Five Nights at Freddy’s, un gioco horror dove un guardiano notturno sottopagato deve sfuggire a dei pupazzoni assassini per 5 notti per sopravvivere. Il divieto ai minori di 14 anni, ereditato dal videogioco, si rispetta nel tentativo di portare l’orrore esplicito fuori scena, in modo da avvicinare anche i ragazzini al film. L’elemento gore viene rimpiazzato da rumori meccanici, urla inquietanti, ingranaggi rotanti, jumpscare che sfumano a nero o da filastrocche che annunciano la morte. Non mancano piccoli momenti di alleggerimento, come le comparse comiche dell’avvocato imbolsito o del malcapitato tassista.

Il film di Emma Tammi cerca di rimpolpare la narrazione del videogame per dare al guardiano un vero motivo per tornare ogni notte nella fatiscente trappola mortale del Fazbear’s. Ossessionato dal ricordo del rapimento del fratellino 20 anni prima, il protagonista Mike – interpretato senza infamia e senza lode dal Josh Hutcherson di Hunger Games – si accorge che gli spiriti che infestano gli animatronic sembrano condividere il triste destino dello scomparso Garrett. Al suo fianco si uniranno presto la poliziotta Vanessa (Elizabeth Lail di You) e la sorellina rimasta senza babysitter.

Il tentativo di cucire una storia interessante sulla fuga (e attrazione) del protagonista dagli animatronic andrebbe nella direzione giusta, se non fosse per la fretta di stringere saldamente tra loro tutti i nodi della narrazione: i pupazzoni condensano su di sé troppe caratteristiche (sono sia gli amici immaginari, sia i compagni di sventura di Garrett, e avranno un ruolo speciale anche per la poliziotta), mentre un boogeyman un po’ prevedibile permette di chiudere i conti con il passato, senza però che il senso di colpa per la sparizione del fratello si affacci più di tanto. A questo si aggiungono alcuni personaggi fumettistici come la zia cattiva, che pur essendo una ricca arpia cerca in tutti i modi di rovinare il nipote per ottenere l’affido (e l’assegno di mantenimento) della bambina.

Five Nights at Freddy’s è un film per sua natura molto meccanico, ma con il suo ingranaggio a molla tiene lo spettatore dentro la decadente atmosfera di una pizzeria-ludoteca infestata, vero pregio del film insieme ai titoli di testa dal retrogusto Arcade. Lo spettacolo non è garantito per gli amanti più maturi del genere horror, considerando la trama piatta e l’assenza di scene grandguignolesche esplicite, ma potrà intrattenere gli spettatori più giovani in cerca dei loro primi brividi, specie se nascosti dietro la classica maschera delle bambole assassine.

Roberta Breda

