In Fisherman’s Friends, Danny, dirigente musicale londinese cinico e dalla vita frenetica, si reca a malincuore in Cornovaglia per l’addio al celibato del suo collega Henry. Lì viene ingannato dal suo capo Troy per cercare di ingaggiare un gruppo di pescatori che cantano canzoni marinaresche. Danny cerca di conquistare il rispetto e l’entusiasmo dell’improbabile band guidata da Jim, Jago, Leadville e Rowan, lupi di mare che credono nel valore dell’amicizia e della comunità piuttosto che alla fama e alla fortuna. Nel tentativo di superare lo scetticismo dei pescatori nei confronti del mondo della musica, Danny si ritrova coinvolto nella dinamiche di una comunità finora a lui estranea che lo costringe a rivalutare ciò che conta davvero nella vita.

Diretto da Chris Foggin, Fisherman’s Friends si ispira alla storia vera del mitico gruppo musicale inglese – anzi della Cornovaglia – formato da alcuni pescatori di Port Isaac che nel 2010 firmarono il loro primo contratto musicale ottenendo un enorme successo nazionale, malgrado si esibissero dal 1995. Quella di Foggin è la classica commedia che si pone un obiettivo, far star bene e divertire gli spettatori come ha sottolineato il quotidiano The Guardian nella sua recensione. In Fisherman’s Friends non ci sono particolari trovate geniali e, se vogliamo, la storia è piuttosto prevedibile ma nel suo complesso funziona bene. L’elemento di finzione è legato al personaggio di Danny (Daniel Mays), manager discografico inizialmente scettico rispetto alle qualità canore dei pescatori e via via sempre più coinvolto nel progetto discografico. Danny rappresenta anche la frenesia e il cinismo di una grande città come Londra, rispetto alla semplicità e sincerità della vita di provincia dove ci si accontenta di vivere con poco e dove si possono scoprire o riscoprire sentimenti come l’amore. Nel film non mancano fraintendimenti, delusioni e riconciliazioni e l’happy end è scontato.

Protagoniste assolute sono poi le canzoni che hanno reso noti gli “Amici dei pescatori” e che fanno immergere il pubblico in un’atmosfera da pub britannico che è sempre bello vedere sul grande schermo. Il film è stato girato quasi interamente a Port Isaac, piccolo borgo della Cornovaglia dove i Fisherman’s Friends sono nati. Il film è interpretato anche da David Hayman, James Purefoy, Noel Clarke e dall’attore di I, Daniel Blake, Dave Johns, nei panni dei membri della band. Come prevedibile la pellicola è stata un grande successo in Gran Bretagna con oltre 10 milioni di euro incassati nel 2019. Merito della piccola casa di distribuzione Ahora! farlo uscire anche in Italia.

Stefano Radice

