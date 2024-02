In Finalmente l’alba (presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 in una versione di 140 minuti, poi ridotti a due ore), siamo negli anni 50 a Roma: la giovane Mimosa (Rebecca Antonaci) accompagna la sorella a Cinecittà, dove cercano comparse per un film in costume ambientato nell’antico Egitto. Ma Mimosa viene notata da Josephine Esperanto, l’attrice americana che interpreta la Faraona (Lily James) che, rimasta colpita dal viso della ragazza, la vuole in costume di fronte a lei nelle ultime scene del film. Al momento di tornare a casa, a Mimosa viene offerto un passaggio proprio dalla Esperanto, che è in auto col protagonista (Joe Keery) e Rufus Priori (Dafoe), un gallerista americano che da tempo vive a Roma. Inizia una notte di festa, nella quale la giovane incontra personaggi famosi, ma anche ambigui o loschi, che le faranno scoprire l’altra faccia del cinema che lei conosceva solo attraverso le riviste.

Il richiamo filmico che viene subito in mente a chi guarda Finalmente l’alba è La dolce vita di Fellini, mentre l’ispirazione viene anche da un fatto veramente accaduto: la morte della giovane Wilma Montesi trovata cadavere su una spiaggia romana. Ma francamente da Saverio Costanzo, regista di La solitudine dei numeri primi e Hungry Hearts, era lecito aspettarsi di meglio, specie con un cast che comprende Willem Dafoe, Lily James e Alba Rohrwacher.

Nel corso degli anni il cinema ha proposto molte storie sulla vita di aspiranti star e persone comuni masticate e sputate dallo star system, (Babylon è solo l’ultimo). È deludente quindi che Finalmente l’alba non riesca ad avere spunti originali durante la narrazione di una notte folle di una ragazza con i suoi idoli del tempo. Il film è pieno di cliché, sia nei dialoghi che nella trama; e sfortunatamente, l’Antonaci fatica a mantenere l’attenzione del film, suscitando poca o nessuna attrattiva. Praticamente durante l’intero film mantiene sempre la stessa espressione di stolido stupore, più imbarazzante che accattivante. E la “preferenza” della star hollywoodiana che la sceglie come ancella sul set e fuori dal set è implausibile dal punto di vista narrativo.

Dalla scelta del cast alle interpretazioni, dai dialoghi alla fotografia si ha l’impressione di vedere un lavoro dalla sceneggiatura raffazzonata e senza un’anima. Gli attori americani (Defoe escluso) più che altro con smorfie e una recitazione sforzata, mentre gli italiani si limitano a fare le belle statuine. E la pur brava, in genere, Alba Rohrwacher non è minimamente credibile nella parte di Alida Valli, una delle più grandi dive della storia del cinema italiano e internazionale. Forse Costanzo, che ha dedicato il film al padre Maurizio, ha pagato la lontananza dal cinema, dopo un decennio di serie tv (di grande successo, come le prime due stagioni de L’amica geniale).

Beppe Musicco

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale YouTube