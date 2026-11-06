È tutto pronto per la diciannovesima edizione di Piccolo Grande Cinema, il festival ideato e organizzato da Cineteca Milano che si terrà dal 7 al 15 novembre al cinema Cineteca Milano Arlecchino, al MIC – Museo Interattivo di Cinema e al Cineteca Milano Metropolis di Paderno Dugnano (MI) e un appuntamento al Museo Civico di Storia Naturale. L’edizione, che avrà un doppio filo conduttore – quello della “restituzione” e quello della “casa” (come appare trattata nei film in programma) – sarà articolata in dieci sezioni di cui sei concorsi: Internazionale, Pubblico Giovane, Best Before, Kids e cortometraggi e premio Ciak l’Ambiente in collaborazione con Fondazione AEM – Gruppo A2A.

Nell’arco dei nove giorni, saranno programmati oltre 80 film di cui 44 in anteprima (sono 27 i titoli in anteprima nazionale). Sono 15, invece, le opere prime. Saranno in programma tre appuntamenti con musica dal vivo. I giurati under 25 sono 615, organizzati in quattro giurie.

FILM DI APERTURA E CHIUSURA

A inaugurare il festival, sabato 7 novembre alle ore 21.00 al cinema Cineteca Milano Arlecchino, sarà l’evento a inviti Figli perduti di Lorenzo Maria Chierici, presentato in Alice nella Città durante la Festa del Cinema di Roma. Il film vedrò la presenza in sala del regista e dell’attore Matteo Oscar Giuggioli.

Saranno due gli eventi di chiusura. Domenica 15 novembre alle ore 17.00, al MIC di Viale Fulvio testi 121, ci sarà la proiezione di Messalina il film muto del 1923 di Enrico Guazzoni che Cineteca Milano ha restaurato e che ripropone nella sua nuova veste con l’accompagnamento musicale dal vivo dell’artista Gino Lucente.

Il secondo evento di chiusura è frutto della collaborazione congiunta tra Piccolo Grande Cinema e il Filmmaker Festival. Si tratta della proiezione congiunta di Les roches rouges (Le rocce rosse) del regista Bruno Dumont che si terrà sempre domenica 15 novembre ma alle ore 19.00 al cinema Cineteca Milano Arlecchino.

CONCORSO INTERNAZIONALE

I sette film del Concorso Internazionale – tutte anteprime – saranno programmati al cinema Arlecchino e accompagneranno il pubblico attraverso storie e culture diverse, accomunate da temi universali come la famiglia, l’amicizia, la solitudine, la memoria e la ricerca di sé. In If I Go Will They Miss Me di Walter Thompson-Hernandez (Stati Uniti, anteprima italiana), ambientato a Los Angeles, il dodicenne Lil Ant cerca di comprendere il rapporto con il padre appena uscito dal carcere, in una storia delicata sui legami familiari e sulla speranza. Light Pillar di Xu Zao (Cina, animazione) conduce invece in un futuro innevato, dove Zha, custode solitario di uno studio cinematografico in rovina, scopre attraverso un visore virtuale un mondo alternativo, in cui realtà, fantasia e desiderio di evasione si intrecciano.

La memoria e il valore dei piccoli gesti quotidiani sono al centro di Memorizu di Miiku Sakanishi (Giappone, anteprima italiana), che segue Yuta, trasferitosi in una cittadina rurale giapponese per assistere il suocero convalescente. Attraverso brevi video inviati alla moglie e alla figlia lontane, il protagonista riscopre la preziosità dei momenti ordinari. Toni provocatori e surreali caratterizzano Mum, I’m Alien Pregnant di Sean Wallace (Nuova Zelanda), commedia in cui Mary, una giovane depressa e isolata, rimane accidentalmente incinta del vicino Boo, che nasconde un segreto alieno. In Panda di Xinyang Zhang (Cina, Singapore), ambientato nella Nanchino invernale, le esistenze di un poeta, un giovane attratto dal pericolo, un vagabondo e una donna segnata dal trauma si intrecciano in un racconto poetico dedicato a chi vive ai margini della società.

L’amicizia e il passare del tempo sono protagonisti di Rewind Barcelona di Paul Nohuet (Francia, anteprima italiana), che ripercorre il viaggio a Barcellona di quattro amici appassionati di skateboard e il loro ritrovarsi dieci anni dopo, riflettendo su come la memoria trasformi il passato. Infine, Tell Me What You Feel di Lukasz Ronduda (Polonia, anteprima italiana) racconta l’incontro a Varsavia tra Patryk, giovane aspirante artista, e Maria, che offre denaro in cambio delle lacrime delle persone. La loro relazione li conduce a confrontarsi con le proprie ferite emotive e con il difficile rapporto con il dolore.

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI

Piccolo Grande Cinema ospiterà anche gli incontro con due importanti rappresentanti del cinema internazionale. Wang Bing, artista e regista dissidente che vive da esule in Francia, venerdì 13 novembre sarà al cinema Arlecchino alle ore 18.30 per una masterclass che precede la proiezione di Youth – Homecoming, la terza parte della sua trilogia dedicata allo sfruttamento del lavoro operaio nell’industria tessile cinese e che era stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024. L’evento è realizzato in collaborazione con il Forum Cultura del Comune di Milano e con Fondazione A2A .

Haile Gerima è la massima autorità del cinema etiope e una delle principali del cinema africano. Sabato 14 novembre il regista sarà ospite del festival al cinema Arlecchino in occasione della proiezione del suo monumentale documentario Black Lions – Roman Wolves dedicato all’imperialismo italiano in Etiopia. In programma, alle ore 17.00, l’ultima parte intitolata Victory che precede poi l’incontro con Haile Gerima