Fidanzata in affitto (titolo originale No Hard Feelings, “Senza rancore”), è un classico esempio di mancanza di fantasia, che in questo caso si traduce nell’infarcire una commedia romantica con un profluvio di volgarità e uno spruzzo di violenza. La protagonista di tutto ciò è Maddie (Jennifer Lawrence) che, tanto per chiarire, guarda gente prendere fuoco, si fa picchiare e prende a calci un trio di adolescenti mentre è nuda. Che la Lawrence sia un’attrice capace di tutto nessuno lo dubita, ma questa versatilità si dimostra decisamente sprecata in gag grossolane che il più delle volte sono fastidiose piuttosto che divertenti o trasgressive.

All’inizio del film, la single 32enne Maddie entra nell’orbita del nevrotico e perennemente spaventato Percy (Andrew Barth Feldman) dopo che i suoi ricchi e iper protettivi genitori (Matthew Broderick e Laura Benanti) pubblicano un annuncio su Craigslist per trovare una giovane donna che “frequenti” il loro figlio di 19 anni prima che inizi l’università a Princeton in autunno. La ricompensa? Un’auto Buick usata.

Nonostante sia un po’ più grande della donna che i genitori di Percy stanno cercando, Maddie, alla disperata ricerca di un’auto che le consenta di svolgere il servizio Uber per pagare le tasse della casa in cui vive, convince la coppia che la sua esperienza di vita la rende il soggetto perfetto per “svezzare” il figlio. È una configurazione artificiosa che fa sorgere molte domande, non ultimo il motivo per cui una coppia oscenamente ricca dovrebbe avere un’auto brutta come quella che viene offerta, e non invece usare una ricompensa più allettante (denaro contante magari?).

Inizialmente si sorride alla vista della Lawrence che cerca inutilmente di sedurre Percy fingendo un’attrazione sessuale irresistibile verso uno che è così prigioniero delle sue ansie che non riesce nemmeno a cogliere i doppi sensi pesanti di Maddie, tanto meno a fare una mossa. Aiuta, almeno, che Lawrence e Feldman si dimostrino credibili sullo schermo, così quando Maddie passa dal dispiacersi per Percy al rendersi conto che è un bravo ragazzo, questa evoluzione sembra convincente.

Ma quel che maggiormente colpisce in Fidanzata in affitto, tuttavia, è la sua incapacità di fondere in modo convincente il suo umorismo eccessivamente volgare e il suo dramma sentimentale, di due opposti che si aiutano a vicenda ad affrontare la vita. Il fatto che la sceneggiatura tocchi anche ma non vada a fondo di una serie di questioni di attualità, come la dipendenza dei giovani dai telefoni e la disparità di reddito, indica ulteriormente la mancanza di impegno dei realizzatori. Così prima il film si presenta come un deliberato capovolgimento dei luoghi comuni della commedia romantica, solo per poi cedere sempre più ai cliché banali e apertamente sentimentali del genere che vorrebbe mettere in ridicolo.

Beppe Musicco

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema