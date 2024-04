Si è da poco conclusa la conferenza stampa del Festival di Cannes, la cui 77^ edizione si svolgerà dal 14 al 25 maggio. Oltre ai già annunciati Le deuxième acte di Quentin Dupieux (film d’apertura fuori concorso), Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller, Horizon: An American Saga di Kevin Costner, Megalopolis di Francis Ford Coppola (in concorso), il direttore artistico Thierry Frémaux ha annunciato i film in lizza per la Palma d’Oro, con Greta Gerwig presidente di giuria. L’elenco, ancora incompleto, include l’atteso Parthenope di Paolo Sorrentino; il film – che vede nel cast Silvio Orlando, Stefania Sandrelli e Luisa Ranieri – si basa sul mito della Sirena Partenope, una delle più grandi tradizioni napoletane. In gara anche due coproduzioni italiane: Limonov di Kirill Serebrennikov (Wildside) e Marcello mio di Christophe Honoré (Bibi Film-Lucky Red).

Inoltre, The apprentice di Ali Abbasi (sul giovane Trump), Motel Destino di Karim Ainouz, Bird di Andrea Arnold, Emilia Perez di Jacques Audiard, Anora di Sean Baker, The shrouds di David Croneneberg, l’horror The substance di Coralie Fargeat, Grand Tour di Miguel Gomes, Caught by the tides di Jia Zhang-ke, All we imagine as light di Payal Kapadia, Kinds of kindness di Yorgos Lanthimos, L’amour ouf di Gilles Lellouche, Wild diamond di Agathe Riedinger, Oh Canada di Paul Schrader, The girl with the needle di Magnus Von Horn.

Tra gli autori nelle diverse sezioni fuori concorso si segnalano Noémie Merlant, Alain Guiraudie, Léos Carax, Nabil Ayouch, Emmanuel Courcol, Rithy Panh, i Fratelli Larrieu, Claire Simon, Sergei Loznitsa, Raoul Peck, Daniel Auteuil. In Un Certain Regard concorre Roberto Minervini con The damned.