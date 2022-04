Bella notizia per il cinema italiano dalla Croisette; Nostalgia di Mario Martone è stato selezionato per il concorso al Festival di Cannes. Dopo due edizioni fortemente condizionate dal Covid (nel 2020 il festival è di fatto saltato e nel 2021 si è tenuto a luglio), la manifestazione francese torna nelle sue date tradizionali, dal 17 al 28 maggio.

Nostalgia, che ha come protagonista Pierfrancesco Favino, è tratto da un romanzo di Ermanno Rea e racconta di un uomo che, dopo quarant’anni di lontananza, torna lì dov’è nato, nel rione Sanità, nel ventre di Napoli. Riscopre i luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo divora. Era dal 1995, con L’amore molesto, che Mario Martone non era in concorso a Cannes (nel 2004 L’odore del sangue era stato selezionato alla Quinzaine des realisateurs) mentre in questi decenni è stato spesso presente in gara alla Mostra del cinema di Venezia. Di seguito l’elenco completo dei film scelti per la Palma d’Oro. Si segnala, nella sezione Cannes Premières, la presenza della serie di Marco Bellocchio, Effetto notte sul caso Moro. (la foto del film è di Mario Spada)

HOLY SPIDER by Ali ABBASI

LES AMANDIERS by Valeria BRUNI TEDESCHI

CRIMES OF THE FUTURE (Les crimes du futur) by David CRONENBERG

TORI ET LOKITA (Tori and Lokita) by Jean-Pierre et Luc DARDENNE

STARS AT NOON by Claire DENIS

FRÈRE ET SŒUR by Arnaud DESPLECHIN

CLOSE by Lukas DHONT

ARMAGEDDON TIME by James GRAY

BROKER by KORE-EDA Hirokazu

NOSTALGIA by Mario MARTONE

RMN by Cristian MUNGIU

TRIANGLE OF SADNESS by Ruben ÖSTLUND

HAEOJIL GYEOLSIM (Decision to leave) by PARK Chan-Wook

SHOWING UP by Kelly REICHARDT

LEILA’S BROTHERS by Saeed ROUSTAEE

BOY FROM HEAVEN by Tarik SALEH

ZHENA CHAIKOVSKOGO (Tchaïkovski’s wife) by Kirill SEREBRENNIKOV

HI-HAN (Eo) by Jerzy SKOLIMOWSKI

