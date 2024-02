Si è conclusa ieri con le premiazioni delle giurie indipendenti e di quelle ufficiali la settantaquattresima edizione del Festival di Berlino. L’Orso d’oro a documentario Dahomey di Mati Diop (dedicato al delicato tema della restituzione al Benin degli artefatti sottratti dai francesi in epoca coloniale) sembra fatto apposta per confermare l’identità “politica” rivendicata dalla manifestazione fin dal giorno di apertura e inserirsi nel dibattito sulla “decolonizzazione” che dagli ambiti accademici si è ormai esteso un po’ a tutte le aree della cultura, cinema compreso.

La premiazione di pellicole non fiction è un po’ una tradizione a Berlino: era un documentario anche il francese Sur L’adamant vincitore dello scorso anno come pure Fuocoammare di Gianfranco Rosi nel 2016 e in epoche di forte dibattito questa forma attira ancora di più l’attenzione delle giurie.

Francamente poco comprensibile l’Orso d’Argento al minimalista A Travelers’Needs del Sud Coreano Hong Sangsoo (che del film firma non solo la regia, ma anche produzione, sceneggiatura, fotografia montaggio e musica) con protagonista Isabelle Huppert insegnante di lingue fuori dagli schemi sun una panchina di un parco di Seul. Anche l’Orso d’argento allo stralunato L’Empire di Bruno Dumont e quello per la regia a Nelson Carlos De Los Antos Arias per Pepe (protagonista un ippopotamo) lasciano perplessi quanto alla capacità di attrazione anche verso un pubblico più sofisticato al di fuori dei circuiti dei festival.

I premi per le interpretazioni sono andati a due interpreti notevoli: Sebastian Stan per A different Man, nei panni di un uomo sfigurato in volto da una malattia a cui una cura dona un’inaspettata seconda opportunità, ma che si ritrova di fronte ai suoi stessi limiti anche con un volto nuovo, e alla sempre bravissima Emily Watson, nei panni si una severa e spietata suora superiora in Small Things like These, il film di apertura con protagonista Cillian Murphy che avrebbe forse meritato qualcosa di più (ma sta vincendo già qualunque cosa per Oppenheimer!).

Ci ha pensato per fortuna la Giuria Ecumenica e quella dei critici (Fipresci) a premiare uno dei nostri film preferiti di quest’anno, l’iraniano My Favourite Cake , di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha, sull’incontro tra due anziani in cerca di una seconda opportunità sullo sfondo di quella Teheran che ormai conosciamo solo per la violenta soppressione delle proteste (che pure fa capolino nella storia) ma in cui il cinema sa ancora raccontare un insopprimibile desiderio di libertà e felicità.

Se ne tornano a bocca asciutta i due italiani in concorso, Another End di Pietro Messina, ambizioso ma in definitiva un po’ deludente, e il fresco esordio di Margherita Vicario, Gloria! che, scommettiamo, potrà suscitare qualche interesse nel pubblico nostrano per il suo mix inaspettato tra film in costume e aneliti contemporanei.

Si chiude così un’edizione della Berlinale per noi forse non memorabilissima ma che lascia comunque il ricordo un’atmosfera stimolante dove le preoccupazioni ideologiche e politiche (sullo schermo ma anche per le strade) non schiacciano mai del tutto la curiosità per l’umano e la bellezza.