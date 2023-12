Cosa vedere a Natale e dopo le feste? La domanda ci viene rivolta ogni anno. E pur nel mare magnum delle proponiamo alcuni tioli, rimandando poi alle recensioni relative (che si possono leggere anche dopo, a “vision veduta”). In qualche caso dobbiamo recuperarle e pubblicarle anche noi. Man mano riempiremo i “buchi”: ogni tanto tornate sul sito a cercare la singola recensione che vi interessa.

Il film più bello delle feste è a nostro avviso Foglie al vento di Aki Kaurismäki che mette in scena l’incontro di due solitudini: una donna e un uomo che si incontrano una sera a Helsinki e sperano di aver incontrato finalmente l’amore della loro vita. Una storia semplicissima, come è semplice e minimalista ma altresì forse non per tutti i palati lo stile del regista finlandese, amato da decenni da generazioni di critici e cinefili europei: autore attento ai temi sociali, con Foglie al vento tocca una delle vette della sua ricca filmografia, caratterizzata da tempi rallentati e umorismo surreale, personaggi tristi e malinconici e di poche parole, ambienti desolati e minimali, colori spenti e sentimenti forti; ma anche molto umorismo e soprattutto sentimento. In questo caso il rischio, se non lo si conosce, può essere ripagato da una grande sorpresa positiva. Provate, date credito se all’inizio non vi convince, e poi ci saprete dire…

Ma non mancano le altre proposte degne di essere viste. Uscito all’inizio di dicembre, sta circolando ancora bene e potrà farlo ancora Un colpo di fortuna di Woody Allen, che proporremo lunedì 8 gennaio alla ripresa della nostra rassegna milanese La febbre del lunedì sera: storia girata in Francia, tra sentimento, gelosia, giallo e sguardo sarcastico alle miserie umane. Non originalissimo, ma elegante e ben realizzato, con ottimi attori. Subito dopo proporremo Ferrari di Michael Mann: potrà sembrare stonata la presenza di star internazionali come Adam Driver e Penelope Cruz per interpretare Enzo Ferrari e sua moglie, ma la maestria di Mann – regista di grandi film come L’ultimo dei mohicani e Heat – La sfida – e la spettacolarità delle scene automobilistiche, oltre a una storia che coinvolse drammaticamente dal punto di vista personale il grande industriale e creatore di automobili, ne fanno un film consigliato. Un buon film, dal taglio solido anche se non originale e dallo stile fin troppo classico, è One Life di James Hawes: la storia di uno Schindler britannico di cui furono scoperte le gesta eroiche decenni dopo il salvataggio di 669 bambini nella Cecoslovacchia del 1939. Da recuperare anche Il male non esiste del giapponese Hamaguchi Ryusuke, passato in concorso a Venezia.

Sul fronte del film per famiglie o per ragazzi, abbiamo abbastanza apprezzato Wonka, prequel de La fabbrica di cioccolato, con un brillante Timothée Chalamet in un ruolo diverso dai film d’autore in cui lo abbiamo visto coinvolto finora, mentre ci hanno abbastanza deluso il disneyano Wish, che sembra confermare un momento di appannamento del colosso del Topo (cui non ci sembra estraneo l’allontanamento di John Lasseter nel 2018) e il cinecomic Aquaman e il regno perduto che sembra confermare invece l’allergia di DC Comics ai film riusciti e appassionanti. A completare le delusioni, l’imminente Wonder: White Bird di Marc Forster che pur essendo tratto dalla saga della scrittrice di Wonder non è all’altezza del film con Julia Roberts e Owen Wilson del Natale 2017 anche se può dare qualche spunto interessante a un pubblico rigorosamente di ragazzi. Molto meglio Prendi il volo, film di animazione nella sale già dal 7 dicembre e prodotto da Illumination, casa di produzione che vanta tra i suoi successi la serie di Cattivissimo me e i Minions, ma che ha già esplorato il mondo animale con Sing o Pets. Diretto dal francese Benjamin Renner, ilm film narra di una famiglia di anatre che, per le paure del padre, è diventata sedentaria. Qualcosa cambia quando uno stormo di uccelli migratori arriva al loro stagno: la madre e i piccoli insistono per partire e riescono a convincere il padre ad intraprendere un avventuroso viaggio verso la Giamaica. Non mancheranno disavventure e pericoli che il papà temeva si presentassero, ma il film vuole essere proprio un invito a rischiare, a buttarsi e volare. C’è anche nelle sale un prodotto d’animazione europeo: Il faraone, il selvaggio e la principessa di Michel Ocelot, maestro francese del genere. Nel film si raccontano tre storie: una ambientata nell’antico Egitto, una ambientata nell’Alvernia (regione nella Francia centromeridionale) durante il Medioevo, e una ambientata nell’Oriente del XVIII secolo. Se sono piaciuti i precedenti del regista – Azur e Asmar, due film con protagonista il piccolo Kirikù e l’ultimo pochi anni fa Dilili a Parigi – si può azzardare di portarci i propri piccoli; altrimenti potrebbero risultare spiazzati da un’animazione diversa da quella cui sono abituati.

Non ci ha convinto, poi, un terzetto di film italiani usciti per le feste: dalle commedie Improvvisamente a Natale mi sposo e Santocielo, piuttosto banali, a Adagio di Stefano Sollima che, nonostante il super cast (Favino, Mastandrea, Toni Servillo, Adriano Giannini) e l’adrenalina di molte scene non riesce ad appassionare alla storia. I primi due sono film evitabilissimi, il terzo ha almeno notevoli capacità registiche e attoriali.

Come ogni anno, poi, ci sono uscite importanti tra Santo Stefano e l’Epifania. Segnaliamo in particolare, in attesa di pubblicarne la recensione, dal 28 gennaio la commedia francese Ricomincio da me di Nathan Ambrosioni, con la brava Camille Cottin nei panni di una madre single di cinque figli; dal 4 gennaio The Miracle Club di Thaddeus O’Sullivan ci trasporta nella Dublino degli anni 60, dove, tra intrecci e segreti, quattro donne dovranno fare i conti col proprio presente, ma soprattutto con un doloroso passato, in un rocambolesco viaggio verso Lourdes. Una bella commedia, con le bravissime Kathy Bates e Maggie Smith. Tutt’altro genere di film è Perfect Days, il film giapponese di Wim Wenders che torna sui altissimi livelli cui mancava da tempo. Wenders racconta la storia di Hirayama, un uomo umile e laconico, che lavora nei bagni pubblici di Tokyo ma ha anche una ricca sensibilità che lo porta a interessarsi di fotografia, musica, libri. Un personaggio e un film semplice e indimenticabile. Ma dal Giappone arriva , anche quello che, personalmente, è già l’evento del 2024: il ritorno al cinema di Hayao Miyazaki con Il ragazzo e l’airone, a dieci anni da Si alza il vento, con una storia ricca di fantasia e di realtà allo stesso tempo che non mancherà di affascinare spettatori di tutte le età. Il maestro ha preso ispirazione dalla propria infanzia e ha abilmente combinato gli spunti presi da diversi romanzi nipponici. La storia è ambientata nel 1943 in Giappone: con la guerra che infuria nel Pacifico, il protagonista Mahito Maki si trasferisce in campagna con la sua famiglia: lì, inseguendo un airone parlante, scoprirà le rovine di una torre abbandonata, dentro cui, poi, troverà un vero e proprio mondo incantato, ricco di affascinanti personaggi ma anche di vari pericoli. Una storia di infanzia e di crescita, come spesso nei film di Miyazaki. Non l’abbiamo ancora visto, non vediamo l’ora anche noi: esce il giorno di Capodanno, nei primi giorni del 2024 leggerete la nostra recensione.

Sono poi ancora in sala tanti film da noi apprezzati nelle settimane scorse, tra ottobre e novembre, e recensiti di recente: in particolare abbiamo amato tantissimo Old Oak di Ken Loach, bella storia di tentativi di integrazione di siriani in Gran Bretagna tra solidarietà e ostilità, la commedia francese Un anno difficile dai registi di Quasi amici con un terzetto di protagonisti irresistibili, ma anche Palazzina LAF di Michele Riondino che sembra rifarsi alla grande stagione del cinema anni 70, o Cento domeniche di Antonio Albanese che, con altro stile narrativo e di messa in scena: entrambi fanno riflettere su drammi dell’Italia contemporanea. Con minor successo di C’è ancora domani (anche il film di Paola Cortellesi è ancora in giro e probabilmente arricchirà i suoi record durante le vacanze) ma con lo stesso coraggio di mettersi in gioco da parte di attori che passano dietro la macchina da presa.

Antonio Autieri

