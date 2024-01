Desiré è una donna sui 40 anni che fa trucco e parrucco sui set dei film. Viene da una famiglia disfunzionale da cui è fuggita appena diciottenne ma è rimasta molto legata al fratello Claudio, che vive soggiogato dalla personalità del padre e dall’amore un po’ malsano della madre. Desiré ha un compagno, Bruno, un professore universitario che ha un forte ascendente su di lei e che vorrebbe strapparla definitivamente alla famiglia. Tutto si complica quando Claudio tenta il suicidio e la sorella è decisa a tutto, anche a indebitarsi, pur di aiutarlo e farlo curare…

Felicità è l’esordio alla regia di Micaela Ramazzotti con un film molto ricco, intenso, magari imperfetto ma sincero. La felicità del titolo, proprio non si vede se non nel momento in cui Max, il padre di Desiré, la canta in una serata in una residenza per anziani. Quello raccontato nel film è il tentativo della protagonista, impersonata con convinzione dalla stessa Ramazzotti, di salvarsi da una famiglia in cui padre e madre, cui danno il volto i bravi Max Tortora e Anna Galiena, fanno di tutto per condizionare, manipolare e far sentire in colpa Desirè, rea di averli lasciati appena possibile. Sono senza scrupoli, soprattutto il padre, anche nel chiederle in ogni modo soldi per qualsiasi ragione, anche fingendo di averne bisogno per un’operazione. Il legame forte è quello con il fratello Claudio, malato e depresso, impersonato da Matteo Olivetti, che più di tutti non riesce a uscire dalla tela soffocante che i genitori hanno costruito attorno a lui, incapaci di vederne il disagio e i problemi. Desirè è generosa e ingenua e fa fatica a trovare un equilibrio stabile; ci prova con il compagno Bruno (molto convincente Sergio Rubini) ma la differenza tra i due è abissale, essendo lui un affermato professore che fa di tutto, magari a fin di bene, per farle cambiare vita con il rischio però di manipolarla lui stesso. Anche con Bruno la protagonista vive in una posizione di sudditanza psicologica. Inevitabile, quindi, che il rapporto con il fratello, che Desiré vuole a tutti i costi proteggere, sia alla fine l’unica ancora di salvezza per entrambi.

Come si può vedere è molto il materiale inserito nella sceneggiatura, scritta dalla stessa regista insieme a Isabella Cecchi e Alessandra Guidi. Non tutto funziona bene nel racconto che rischia di sfuggire di mano a Micaela Ramazzotti perché i ritmi sono sempre molto alti e sovraeccitati, soprattutto quando in scena c’è Max Tortora e durante gli scontri-confronti tra Desiré e Bruno. Però Felicità è un film vitale, un’opera prima incoraggiante; si vede che Ramazzotti ha qualcosa da raccontare e da dire e ha portato sul set, sia dietro che davanti la macchina da presa, tutta l’esperienza accumulata in questi anni di carriera cinematografica.

Stefano Radice

