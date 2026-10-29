Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che dal 2012 ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, in collaborazione con Notorious Cinemas.



Lunedì 26 ottobre Digger, con Tom Cruise, ha ottenuto dal pubblico un buon 39,6° di gradimento.

Lunedì 2 novembre La Febbre del Lunedì Sera presenta L’hangar rosso. L’11 settembre 1973 inizia il colpo di Stato in Cile. Il capitano Jorge Silvia deve scegliere tra i propri principi e il nuovo corso violento. Regia di Juan Pablo Sallato, con Aron Hernandez, Nicolas Zarate. «L’hangar rosso», scrive Stefano Radice nella sua recensione, «segna l’esordio alla regia del regista Juan Pablo Sallato ed è tratto dal libro autobiografico Disparen a la Bandada di Fernando Villagrán. Nell’arco di 24 ore, il film racconta il primo giorno del colpo di Stato ma lo fa da un punto di vista originale, quello del capitano Jorge Silva, realmente esistito e perseguitato dal regime per non essersi allineato al clima di violenze e per aver, in passato, salvato il presidente Allende. L’hangar rosso è un film politico ma si può definire anche un thriller dal ritmo serrato. La macchina da presa segue con insistenza Silva nei suoi movimenti e i primi piani sul protagonista, impersonato da Nicolas Zarate, bravissimo, ne lasciano trasparire i dubbi, la contrarietà e il rifiuto per il nuovo corso militare. Ma Silva è un militare; obbedisce agli ordini e rifiuta di mettersi in salvo, malgrado abbia la possibilità di farlo».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 2 novembre alle 21.00 al Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, presso il Centro Sarca.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o, meglio ancora, prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per non disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.



Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.



Prosegue il tesseramento 2026 .

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida per tutto il 2026 (la potete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca e Merlata Bloom e alla Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 7,50 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato) dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica il prezzo per i tesserati è di 8,50 euro (+ prenotazione). Per La Febbre del Lunedì Sera, la tessera consente l’ingresso a 4 euro al posto di 5 euro (+ 1 euro con acquistato o prenotazione on line) presso il multisala Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni (Centro Sarca).

Scaricate qui il modulo di iscrizione e consegnatelo compilato all’incaricato di Sentieri del Cinema per ottenere subito la tessera.

Rinnovare o sottoscrivere la tessera 2026 di Sentieri del Cinema, conviene!

I prossimi appuntamenti con Sentieri del Cinema

La Febbre del Lunedì Sera – Notorious Cinemas di Centro Sarca



Lunedì 9 novembre: L’estranea. Una donna si presenta a casa di sua figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto anni fa con un’estranea. Di Paolo Strippoli, con Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi.

Lunedì 16 novembre: Ragione e sentimento. Elinor e Marianne, due sorelle con visioni molto diverse della vita, riscoprono l’equilibrio tra ragione e sentimento grazie ad amori inaspettati. Tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen, regia di Georgia Oakley con Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, Fiona Shaw, George McKay.

Pomeriggio al Gloria – Multisala Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 Milano, mercoledì 15.30

Mercoledì 4 novembre: L’hangar rosso. Regia di Juan Pablo Sallato, con Aron Hernandez, Nicolas Zarate.

Mercoledì 11 novembre: Tony – Diario di un giovane cuoco. Regia di Matt Johnson, con Antonio Banderas e Dominic Sessa.

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