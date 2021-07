La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che da otto anni ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo I profumi di Madame Walberg che ha ottenuto un buon 39,7 di voto dal nostro pubblico – lunedì 19 luglio 2021 alle ore 21 conclude la stagione con Un altro giro , di Thomas Vinterberg, con Mads Mikkelsen. Il film ha vinto numerosi premi: quattro European Film Awards, tra cui Miglior film, e il premio come Miglior film straniero ai britannici BAFTA. Ma soprattutto il premio Oscar al miglior film internazionale.

Quattro amici decidono di sperimentare un’eccentrica teoria, che si basa su un (controllato?) aumento dell’alcol assunto, per evadere dall’insoddisfazione della loro routine quotidiana.

«Con un alternarsi di toni che sfiorano la commedia per poi ripiombare potentemente nel dramma», scrive Maria Giulia Petrini nella sua recensione , «il regista danese Thomas Vinterberg si tiene lontano da una celebrazione a senso unico dell’alcol il cui consumo, per quanto culturalmente accettato, si traduce spesso in una vera e propria piaga sociale. Il ricorso alle sostanze alcoliche diventa l’espediente per raccontare il bisogno fin troppo umano di evadere dagli automatismi della quotidianità e per ritagliarsi uno spazio di libertà in cui tornare a respirare a pieni polmoni, riscoprendo energie e desideri che il tempo aveva sbiadito. Sostenuto da un cast d’eccezione, Mads Mikkelsen su tutti, Un altro giro rappresenta un toccante tributo alla vita».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (Sesto Centro Sarca, Gloria Milano e Rovigo) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 19 luglio alle ore 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

In considerazione delle misure anti Covid è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto). Tali misure, che prevedono anche tra le altre cose l’obbligo di tenere la mascherina a protezione di naso e bocca, riducono infatti la capienza delle sale al 50%.

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

La Febbre del Lunedì Sera augura a tutti Buone Vacanze! Arrivederci a settembre.