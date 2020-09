La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che da otto anni ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo la lunga sosta dovuta all’emergenza sanitaria riparte lunedì 21 settembre 2020 con Cattive acque di Todd Haynes, interpretato da uno strepitoso Mark Ruffalo.

Attenzione. L’inizio della serata d’ora in poi è anticipato alle 20.30 .

Un piccolo allevatore di campagna chiede all’avvocato di un noto studio legale di far causa per danni a una grande industria chimica.

Tratto da una vicenda vera, Cattive Acque rientra nel filone di quei film di impegno sociale come Spotlight, Erin Brockovich o A Civil Action. «Una regia asciutta e senza orpelli», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «dove la performance di Mark Ruffalo è decisamente impressionante: l’attore si addentra lungo il sottile confine che divide le convinzioni morali di un uomo da un’ossessione professionale. Bill Camp, da parte sua, esprime fisicamente l’attaccamento alla sua terra, e tutta una serie di emozioni, frustrazione, rabbia, tristezza, per una situazione che lo vede senza speranza a combattere contro un potere pressoché senza limiti. Anne Hathaway (la moglie di Ruffalo) è la sponda critica degli sforzi dell’uomo, e Tim Robbins nel ruolo di partner anziano dello studio legale mostra anche il volto di chi è preoccupato per i suoi (grandi) clienti. Non secondario è il panorama della West Virginia, fotografato con toni freddi nei suoi splendori naturali, che servono anche a evidenziare la presenza capillare e invasiva della grande azienda chimica».

Come in passato, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€ per i nostri tesserati.

L’appuntamento è per lunedì 21 settembre 2020 alle ore 20.30 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

In considerazione delle misure anti Covid è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora acquistare direttamente – non è più prevista la prenotazione – sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/). Tali misure, che prevedono anche tra le altre cose l’obbligo di tenere la mascherina a protezione di naso e bocca, riducono infatti la capienza delle sale.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 28 settembre con Volevo nascondermi, la vicenda di Antonio Ligabue interpretato da un Elio Germano in gran forma e premiato al Festival di Berlino. A seguire due film vincitori di Oscar: il 5 ottobre, Jojo Rabbit (Miglior sceneggiatura non originale) e Parasite (Miglior Film e Miglior Film Straniero) il 12 ottobre. Lunedì 19 ottobre è la volta di Tenet di Christopher Nolan.

