La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Il sindaco del rione Sanità (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 39,9° di “temperatura”), lunedì 25 novembre 2019 presenta Le Mans ’66 – La grande sfida di James Mangold, interpretato da due strepitosi Matt Damon e Christian Bale.

La memorabile sfida tra le iconiche auto da corsa di Enzo Ferrari e le nuove Ford alla 24 ore di Le Mans del 1966.

«Testardo e geniale», scrive Maria Letizia Cilea nella sua recensione, «Ken Miles è interpretato da un Christian Bale stellare che ad ogni passo, ad ogni parola fa emergere la sua insofferenza alle regole di un sistema (l’industria automobilistica americana) che ritiene insensato. A lui si affianca Carroll Shelby con il volto di Matt Damon, perfetto nel dosare determinazione e autocontrollo, mentre inserendosi nelle logiche del sistema cerca di capovolgerle dall’interno: facce diverse di una stessa medaglia. Sui loro sguardi, James Mangold costruisce un’intera narrazione che si sviluppa ai poli della loro profondissima amicizia, e attrae tutti gli altri ottimi personaggi collaterali; dal titanico Tracy Letts nei panni di un Henry Ford II, poco attrezzato sulla meccanica automobilistica quanto carismatico su quella economica, al fastidiosissimo Leo Beebe (Josh Lucas), vero volto dell’arrivismo incompetente del business americano, fino al più intelligente Lee Iacocca interpretato da Jon Bernthal. Il valore di Le Mans ’66 – La grande sfida sta dunque soprattutto nella sua sceneggiatura: solida ed elegante nella sua ironia e i 50 serratissimi minuti di scene di corsa che dominano la seconda parte del film lo dimostrano; lo spettatore sente salire la tensione e mai arriva ad annoiarsi».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). Da quest’anno la tessera di Sentieri del Cinema può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse le proiezioni a prezzo già ridotto, come la nostra).

E alla fine, un altro premio con il rituale quiz di fine serata che permetterà al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 25 novembre alle ore 21.00 in una doppia proiezione contemporanea , in italiano e in inglese (con i sottotitoli in italiano), presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). È consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare o acquistare direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/) senza diritto di prevendita.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 2 dicembre con Light of my life, diretto e interpretato da Casey Affleck, cui seguirà lunedì 9 dicembre L’ufficiale e la spia di Roman Polanski, premiato alla Mostra di Venezia, mentre lunedì 16 dicembre ci sarà il grande ritorno di Woody Allen con Un giorno di pioggia a New York.

