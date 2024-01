Stuart “Stu” Long è un aspirante pugile con una brutta situazione familiare. Molto legato alla madre, ha pessimi rapporti con il padre che sembra non aver mai superato la morte di un altro suo figlio quando era piccolo. Stuart va avanti incontro dopo incontro ma a un certo punto si deve fermare perché il suo fisico sembra non reggere. Inizia a svolgere una serie di lavori ma il suo sogno è andare a Hollywood. Un giorno si imbatte in Carmen, una bella ragazza che è anche una educatrice religiosa. Stuart si avvicina così alla fede e si fa battezzare. Una notte ha un grave incidente dal quale si salva per miracolo. In lui cambia radicalmente la visione della vita; rinuncia al matrimonio e decide di intraprendere la strada del sacerdozio non senza difficoltà…

Padre Stuart Long è una figura molto conosciuta negli Stati Uniti tanto che Mark Wahlberg ha voluto fortemente produrre e interpretare il suo personaggio nel film che segna il debutto alla regia della sceneggiatrice Rosalind Ross. Father Stu, che è stato un buon successo nei cinema americani, in Italia è approdato su Netflix, e vede coinvolto nel cast anche Mel Gibson. Quella di Long è una storia di seconde possibilità che il cinema ha raccontato tante volte e che in questo caso si lega alla scoperta della fede che per Stuart ha rappresentato una vera rinascita. Father Stu è il classico biopic che segue passo passo le fasi salienti della vita del protagonista molto ben impersonato da Wahlberg, che si è anche trasformato fisicamente per il ruolo arrivando a pesare molti chili in più. L’avvicinamento alla religione, all’inizio quasi per caso e forse solo per potersi fidanzare con Carmen (Teresa Ruiz), diventa sempre più serio e motore di un vero cambiamento interiore che permette a Stuart anche di riavvicinarsi al padre – cui dà il volto un Mel Gibson ispirato – e stringere ancora di più i legami con la madre Kathleen (Jacki Weaver). Father Stu è anche un film sulla sofferenza fisica, perché la vita di Stuart è stata segnata nei sui ultimi anni da una grave malattia simile alla distrofia muscolare che lo ha portato alla morte nel 2014 a soli 50 anni. Il suo modo di vivere l’infermità e il dolore era stato di esempio per i fedeli che andavano a seguire le sue prediche; il film racconta tutto questo in modo onesto e anche coinvolgente.

Mark Wahlberg dal 2016 pensava a questo progetto e Rosalinda Ross, che è stata coinvolta in un secondo momento, si è dimostrata abile non solo dietro la macchina da presa ma anche come sceneggiatrice; i dialoghi, i momenti di confronto – soprattutto con il padre e con le istituzioni ecclesiastiche – e le prediche sono efficaci e anche l’evoluzione del personaggio di Stu è ben raccontata. Non tutto comunque è perfetto: la fase della conversione – ad esempio – sembra un po’ troppo frettolosa così come alcune visioni celestiali; e, al di fuori dei personaggi impersonati da Wahlberg, Gibson e Weaver, gli altri fanno fatica ad emergere. Father Stu, comunque, non diventa mai eccessivamente retorico e mantiene sempre una sua sobrietà.

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube