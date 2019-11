La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Le Mans ’66 – La grande sfida (che ha ottenuto dal pubblico un eccellente 40,7° di “temperatura” conquistando così il primo posto della classifica stagionale), prosegue lunedì 2 dicembre 2019 con Light of my life, diretto e interpretato da Casey Affleck che è qui affiancato dalla bravissima esordiente Anna Pniowsky.

In un futuro in cui il genere femminile è quasi estinto, un padre vaga per il mondo cercando di preservare la vita e l’innocenza di sua figlia…

«Casey Affleck», scrive Laura Cotta Ramosino nella sua recensione, «confeziona (è sceneggiatore, oltre che regista e interprete) una storia nel genere post-apocalittico perseguendo una strada di realismo estremo, dove i momenti di intimità e tenerezza si alternando a quelli di tensione e pericolo. L’attore-autore trasfigura invece la sua esperienza come genitore single in una vicenda apocalittica e insieme molto intima. Padre (che non ha un nome, ma è definito primariamente dalla sua funzione di genitore) e figlia sono persone normali che devono andare avanti in un mondo mutato profondamente, non eroi eccezionali che salvano il mondo. Al centro della storia, infatti, c’è un dilemma comune ad ogni genitore nel momento in cui i figli arrivano a un’età in cui cercano l’indipendenza: il desiderio primario di proteggerli e la necessità di lasciarli andare. È una sfida enorme, che Affleck racconta con sensibilità, anche grazie alla grande chimica che si è creata tra lui e la giovanissima interprete Anna Pniowsky».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). Da quest’anno la tessera di Sentieri del Cinema può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse le proiezioni a prezzo già ridotto, come la nostra). Lo sconto è valido anche durante le Feste di Natale 2019.

E alla fine, un altro premio con il rituale quiz di fine serata che permetterà al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 2 dicembre alle ore 21.00 in una doppia proiezione contemporanea , in italiano e in lingua originale (con i sottotitoli in italiano), presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

È consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare o acquistare direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/) senza diritto di prevendita.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 9 dicembre L’ufficiale e la spia di Roman Polanski, premiato alla Mostra di Venezia con il Leone d’argento, mentre lunedì 16 dicembre ci sarà il grande ritorno di Woody Allen con Un giorno di pioggia a New York.

Attenzione. Anche quest’anno è previsto il Premio Fedeltà. Conservate i vostri biglietti!

Lunedì 23 dicembre 2019 grande serata natalizia con un ricco happy nel foyer a prezzi modici alle 19.30 (si potrà mangiare insieme, mentre presenteremo i film delle feste natalizie), cui seguirà alle 21 l’ultimo film prima della pausa per le feste con quiz a premi e “Premio Fedeltà d’Inverno“ prima della proiezione.

Qui è possibile scaricare la scheda di Light of My Life.

