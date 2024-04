Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Senza pubblicità prima dell’inizio del film.

Lunedì 25 marzo The Old Oak di Ken Loach ha ricevuto un ottimo 40,2° di gradimento.

Lunedì 8 aprile 2024 la Febbre presenta Dune – Parte 2 (anche v.o. a Sesto). Sequel di Dune (2021) e diretto ancora da Denis Villeneuve, racconta la storia di Paul Atreides (Timothée Chalamet) che, aiutato dai Fremen, organizza l’attacco contro gli Harkonnen, per salvare il suo pianeta e vendicare gli Atreides. In programmazione al Notorious di Sesto San Giovanni e di Merlata Bloom.

«Non è un caso», scrive Maddalena Villa nella sua recensione, «che il protagonista porti il nome Atreides, richiamando una delle stirpi dell’epica di Omero, gli Atridi: il film si riconferma non solo estremamente accurato nel campo fantascientifico, ma spazia nel filone epico regalandoci un racconto di onore, destino e vendetta. Con il primo Dune, che prevedeva pochi colpi di scena, Villeneuve ha preparato meravigliosamente il campo per un sequel perfetto, che riprende l’impressionante atmosfera del film precedente ed aggiunge suspence, incredibili scene di combattimento e una nuova entusiasmante storia che lascia col fiato sospeso. Esemplari le interpretazioni del cast: tra gli altri, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson Zendaya e Stellan Skarsgård».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Il prezzo del biglietto è di 5 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). Ricordiamo che è aperta la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema.

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida fino a dicembre (la potete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca, Merlata Bloom e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Quindi, è il momento di rinnovare o sottoscrivere la tessera 2024 di Sentieri del Cinema!

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

Al nostro banchetto, all’ingresso della sala, potete trovare il nostro nuovo libro Cinema & Scuola – 130 film dalle elementari alla maturità (prezzo: 18 euro), indicato in particolare per insegnanti, educatori e genitori.

L’appuntamento è per lunedì 8 aprile 2024 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni e presso il nuovo Notorious Cinemas Merlata Bloom a Milano.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.



Notorious Cinemas Sesto San Giovanni. Via Milanese, 1 – 20099 Sesto San Giovanni MI, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca. Metropolitana M5, fermata Bignami.

Notorious Cinemas Merlata Bloom. Via Daimler, 61, 20151 Milano. Metropolitana M1, Molino Dorino. Bus 35, via Pasolini R11 e R1, in direzione Comasina; fermata via Pasolini R11, in direzione Molino Dorino. Navetta da Molino Dorino.

I prossimi appuntamenti con La Febbre, in programma a Sesto San Giovanni e al nuovo Notorious Merlata Bloom. Il 15 aprile: La zona di interesse, l’agghiacciante tranquilla vita quotidiana del comandante del campo di sterminio di Auschwitz e della sua famiglia.

Oscar 2024 come Miglior film straniero.