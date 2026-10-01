Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che dal 2012 ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, in collaborazione con Notorious Cinemas.
Lunedì 28 settembre l’Odissea di Christopher Nolan ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40,2° di gradimento.
Lunedì 5 ottobre la Febbre del Lunedì Sera presenta Tony – Diario di un giovane cuoco. Il film di Matt Johnson, con Antonio Banderas e Dominic Sessa, narra la giovinezza e la prima formazione in cucina dello chef Anthony Bourdain, dopo un fallimentare tentativo di fare lo scrittore. «Il film di Matt Johnson», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «racconta un’estate decisiva, quella in cui il giovane Bourdain scopre quasi per caso il mondo della cucina. Ma Tony – Diario di un giovane cuoco è soprattutto un racconto di formazione, quello che lui vorrebbe scrivere, nel romanzo tanto agognato nei suoi sogni velleitari… Più che spiegare come sia nato il grande chef, mostra un ragazzo ancora incapace di capire chi può diventare».
Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.
Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.
L’appuntamento è per lunedì 5 ottobre alle 21.00 al Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, presso il Centro Sarca.
Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o, meglio ancora, prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).
Per non disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.
Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.
Prosegue il tesseramento 2026.
La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida per tutto il 2026 (la potete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca e Merlata Bloom e alla Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 7,50 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato) dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica il prezzo per i tesserati è di 8,50 euro (+ prenotazione). Per La Febbre del Lunedì Sera, la tessera consente l’ingresso a 4 euro al posto di 5 euro (+ 1 euro con acquistato o prenotazione on line) presso il multisala Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni (Centro Sarca).
Scaricate qui il modulo di iscrizione e consegnatelo compilato all’incaricato di Sentieri del Cinema per ottenere subito la tessera.
Rinnovare o sottoscrivere la tessera 2026 di Sentieri del Cinema, conviene!
I prossimi appuntamenti con Sentieri del Cinema
La Febbre del Lunedì Sera al Notorious Cinemas di Centro Sarca.
Lunedì 12 ottobre: Il caso 137. Francia 2018: l’ispettrice Stephanie indaga sui suoi colleghi poliziotti sospettati di aver sparato a un giovane manifestante. Di Dominik Moll, con Come Peronnet, Léa Drucker, Yoann Blanc.
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