Il modenese Gianni Zanasi (classe 1965) è un regista che aveva fatto ben sperare fin dagli esordi, con Nella mischia, per poi trovare una sua felice dimensione in film come Non pensarci e soprattutto Troppa grazia, dove riusciva a mescolare ironia, malinconia e realismo, raccontando personaggi eccentrici e fuori dagli schemi senza perdere il contatto con la realtà. Con È andata così torna invece a insistere su una poetica dell’assurdo e dello strampalato che, questa volta, fatica a trovare una misura convincente.

Al centro c’è una famiglia decisamente anomala, anzi «aumentata», come la definisce uno dei personaggi: una donna, Cecilia (Valentina Lodovini che suona con abilità le sue consuete corde), una figlia adolescente che ha tentato il suicidio senza ricordarne le ragioni, e i tre uomini che hanno attraversato la vita della donna: Christophe, padre della ragazza, Guido che le ha regalato un secondo figlio e l’ultimo, Tony, che ora vive con un’aspirante cantante francese (che si scoprirà poi essere un trans, con tanto di gag tristissime: serviva?). Il primo è un regista teatrale ormai in declino, interpretato da Valerio Mastandrea, che propone di mettere in scena gli Spettri di Ibsen, nella speranza che il teatro possa aiutare la ragazza a fare i conti con i propri fantasmi.

L’idea di partenza non sarebbe nemmeno male, e qualche spunto interessante emerge. Ma il film procede per accumulo di situazioni bizzarre, personaggi sopra le righe e trovate che sembrano voler dimostrare a ogni costo quanto sia preferibile ciò che è irregolare, anormale e fuori schema rispetto a una presunta normalità, quasi sempre dipinta come falsa e conformista. Un assunto che finisce per diventare uno schema ideologico, più che una vera osservazione della realtà.

Così alcuni personaggi risultano poco credibili, quando non apertamente irritanti. Come uno degli uomini della protagonista (il numero 2, interpretato da Leonardo Lidi) che, dopo aver ricevuto un vaso in testa mentre è in bicicletta, non mostra neppure un minimo di reazione; oppure come lo stesso personaggio che nei flashback festeggia allegramente per aver licenziato decine di persone. Sono situazioni che vorrebbero essere comiche o paradossali, ma finiscono per sembrare semplicemente troppo costruite. Lo stesso vale per alcuni episodi del passato, come l’incendio del casolare durante una notte di eccessi alcolici, che non riescono a trovare una vera giustificazione narrativa.

Anche la storia sentimentale dei protagonisti accumula elementi improbabili, tra relazioni irrisolte, nuove compagne e rivelazioni che sembrano introdotte più per sorprendere che per approfondire i personaggi. Poco convincente, soprattutto, l’idea che l’allestimento teatrale possa diventare una sorta di terapia collettiva, capace di sbloccare i ricordi della ragazza e risolvere traumi che il film non riesce davvero a esplorare.

Eppure qualcosa si salva. Zanasi sa dirigere gli attori, e il cast si muove con una certa disinvoltura dentro una materia narrativa così sconclusionata. Michele Riondino è probabilmente il più in forma e riesce a rendere simpatico un personaggio, Tony, che sulla carta rischierebbe di essere insopportabile. Molto brava anche la giovane Alma Teresa Giardina, che interpreta la figlia e rappresenta forse la sorpresa più lieta del film. E proprio nei monologhi teatrali ispirati a Ibsen, quando i personaggi parlano dei propri fantasmi e delle ferite che si portano dentro, il film trova i suoi momenti migliori: finalmente l’assurdo lascia spazio a qualcosa di autentico. C’è anche una scena decisamente divertente, durante lo spettacolo, quando un macchinista appartenente a una grottesca setta satanista minaccia di sparare a un politico presente in sala, costringendo Tony a improvvisare una soluzione che trasforma l’incidente in un improbabile momento di teatro-verità.

Ma sono episodi isolati, che non bastano a dare compattezza a un racconto troppo affollato e poco credibile. Anche il finale, con la commozione generale che sembra risolvere ogni conflitto, appare forzato e patetico. Restano alcuni bei paesaggi della Tuscia, buone interpretazioni e la conferma di una notevole capacità di direzione degli attori. Ma viene da pensare che Zanasi dovrebbe dedicare maggiore attenzione alle storie e alle sceneggiature: qui, a differenza dei suoi film migliori, l’ironia e la malinconia non riescono più a trovare un equilibrio con il realismo. E la “Storia sbagliata” di De André che accompagna i titoli di coda finisce per suonare, involontariamente, come un commento piuttosto appropriato.

Antonio Autieri

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