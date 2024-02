Dopo tre anni di attesa, il sequel di Dune (2021) diretto da Denis Villeneuve fa la sua gloriosa comparsa sul grande schermo riportandoci sul pianeta di Arrakis, tra sabbia, tribù nomadi e vermi giganti. Come per il primo film, anche Dune – Parte Due è tratto dall’omonimo romanzo di Frank Herbert, maestro del genere fantascientifico acclamato in tutto il mondo. Ora, il giovane Paul Atreides (Timothée Chalamet) vive con la popolazione Fremen, dalla quale impara a sopravvivere allo spietato deserto insieme alla madre, Lady Jessica (Rebecca Ferguson). L’obiettivo del ragazzo è uno solo: vendicare la morte del padre e della sua gente scatenando una guerra contro i terribili Harkonnen, ma l’ombra di un destino più grande di lui si muove silenziosa alle sue spalle …

Non è un caso che il protagonista porti il nome Atreides, richiamando una delle stirpi più valorose dell’epica di Omero, gli Atridi: il film si riconferma non solo estremamente accurato nel campo fantascientifico (il merito però, lo ricordiamo, è soprattutto del genio di Herbert), ma spazia nel filone epico regalandoci un racconto di onore, destino e vendetta. Con il primo Dune, che prevedeva pochi colpi di scena, Villeneuve ha preparato meravigliosamente il campo per un sequel perfetto, che riprende l’impressionante atmosfera del film precedente ed aggiunge suspence, incredibili scene di combattimento e una nuova entusiasmante storia che lascia col fiato sospeso.

Esemplari le interpretazioni del cast, l’amatissimo Timothée Chalamet toglie (fortunatamente) i panni del recente Willy Wonka e riveste quelli del valoroso guerriero riconfermandosi un ottimo Paul; al suo fianco Rebecca Ferguson non potrebbe essere più intensa, bellissima e terrificante nelle misteriosi vesti della devota Bene Gesserit. Un duo perfetto, accompagnato da nomi altrettanto validi come Zendaya e Stellan Skarsgård.

Tra una scenografia mozzafiato che passa dal deserto infuocato e arabeggiante alla gelidità imponente nei palazzi degli Harkonnen, Dune – parte II è un perfetto esempio di secondo capitolo che raggiunge (se non, addirittura, supera) il primo. La colonna sonora, ancora una volta firmata da Hans Zimmer, fa tremare la terra sotto i piedi mentre i nostri eroi giocano tra la vita e la morte, alle loro spalle terribili leggende e di fronte un misterioso avvenire.

Maddalena Villa

