Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che dal 2012 ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, in collaborazione con Notorious Cinemas.



Lunedì 23 novembre I figli della scimmia ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40° di gradimento dal pubblico.

Lunedì 30 novembre La Febbre del Lunedì Sera presenta Wild Horse Nine. Alla vigilia del golpe militare in Cile del 1973, due insoliti agenti della CIA si recano sull’Isola di Pasqua per qualche giorno di vacanza. Diretto da Martin McDonagh (già autore di In Bruges, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Gli spiriti dell’isola), con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi. Anche in V.O.

«Martin McDonagh», scrive Beppe Musicco nella sua recensione «utilizza sfumature politiche in un contorto, ma piacevole, mix di commedia nera e thriller. Chris Carlisle (John Malkovich), l’agente della CIA al centro di Wild Horse Nine, è un veterano navigato che non si fa scrupoli a rovesciare governi sudamericani. Potrebbe persino aver avuto un ruolo nell’omicidio di John F. Kennedy, come suggerisce ironicamente una gag ricorrente del film. Naturalmente Malkovich sembra nato apposta per i dialoghi brillanti e incisivi che contraddistinguono lo stile di McDonagh. La sua dizione e la sua eloquenza sono tali da far sembrare che assapori ogni parola come un navigato interprete di Shakespeare. Poiché la sua interpretazione di Chris, malato di cancro, appare autentica e fedele all’esperienza di chi sta lentamente danzando con la morte, è ancora più facile apprezzare il modo in cui il personaggio si lancia in commenti prolissi e politicamente scorretti durante il suo soggiorno sull’Isola di Pasqua». Anche in versione originale.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 30 novembre alle 21.00 al Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, presso il Centro Sarca.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o, meglio ancora, prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per non disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.



Prosegue il tesseramento 2026 .

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida per tutto il 2026 (la potete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca e Merlata Bloom e alla Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 7,50 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato) dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica il prezzo per i tesserati è di 8,50 euro (+ prenotazione). Per La Febbre del Lunedì Sera, la tessera consente l’ingresso a 4 euro al posto di 5 euro (+ 1 euro con acquistato o prenotazione on line) presso il multisala Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni (Centro Sarca).

Scaricate qui il modulo di iscrizione e consegnatelo compilato all’incaricato di Sentieri del Cinema per ottenere subito la tessera.

Rinnovare o sottoscrivere la tessera 2026 di Sentieri del Cinema, conviene!

I prossimi appuntamenti con Sentieri del Cinema

La Febbre del Lunedì Sera – Notorious Cinemas di Centro Sarca



Lunedì 7 dicembre: pausa per il ponte dell’Immacolata.

Lunedì 14 dicembre: Wildwood – I segreti del bosco proibito. Una ragazza, dopo aver disobbedito ai genitori, vuole salvare suo fratello piccolo rapito misteriosamente da uno stormo di corvi. Di Travis Knight. Anche in V.O.

Lunedì 21 dicembre: Santiago – Un cammino per ricominciare. Un’insegnante sospesa dal lavoro e un adolescente ribelle affrontano il Cammino di Santiago come pena alternativa alla detenzione per il ragazzo. Di Yann Samuell, con Julien Le Berre e Alexandra Lamy.

Pomeriggio al Gloria – Multisala Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 Milano, mercoledì 15.30

Mercoledì 2 dicembre: Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda.

Mercoledì 9 dicembre: Naza di Yuval Abraham, Rachel Szor.

