Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso Perfect Days di Wim Wenders è stato votato dal pubblico con un ottimo 40° di gradimento.

Lunedì 19 febbraio 2024 la Febbre presenta Foglie al Vento, una tenerissima storia d’amore raccontata da Aki Kaurismäki e candidato a numerosi premi tra cui Golden Globe e European Film Awards. Due persone sole si incontrano per caso una sera a Helsinki. È l’ultima occasione per trovare il primo e definitivo amore della loro vita? «Kaurismäki», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «amato da decenni da generazioni di critici e cinefili europei, è un autore attento ai temi sociali che declina con uno stile personale e particolarissimo, ormai un marchio riconoscibile: personaggi tristi e malinconici e di poche parole, ambienti desolati e minimali, colori spenti e sentimenti forti; ma anche le consuete gag visive, i gesti spiazzanti che strappano la risata, le battute che vanno a bersaglio se si sa apprezzare il suo umorismo apparentemente freddo ma in grado di far breccia nello spettatore ben disposto e curioso. Il regista finlandese ci regala altri due personaggi indimenticabili nella galleria della sua ricca filmografia, donne e uomini marginali e sconfitti cui va la sua preferenza e il suo affetto. I due interpreti Alma Pöysti e Jussi Vatanen hanno le facce e le caratteristiche giuste per incarnarli e sono perfetti nelle movenze appena accennate».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Il prezzo del biglietto è di 5 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). Ricordiamo che è aperta la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca, Merlata Bloom e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 19 febbraio 2024 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni e presso il nuovo Notorious Cinemas Merlata Bloom a Milano.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Notorious Cinemas Sesto San Giovanni. Via Milanese, 1 – 20099 Sesto San Giovanni MI, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca. Metropolitana M5, fermata Bignami.

Notorious Cinemas Merlata Bloom. Via Daimler, 61, 20151 Milano. Metropolitana M1, Molino Dorino. Bus 35, via Pasolini R11 e R1, in direzione Comasina; fermata via Pasolini R11, in direzione Molino Dorino fermata. Navetta da Molino Dorino.

I prossimi appuntamenti con La Febbre, in programma a Sesto San Giovanni e al nuovo Notorious Merlata Bloom: il 26 febbraio, Povere creature! (anche in v.o.) di Yorgos Lanthimos, Leone d’oro alla Mostra di Venezia, vincitore di due Golden Globe tra cui per il miglior film di genere commedia e candidato a 11 premi Oscar 2024. Seguiranno: il 4 marzo, Past Lives di Celine Song (due nominations agli Oscar, per il miglior film e per la miglior sceneggiatura); l’11 marzo, The Holdovers – Lezioni di vita (anche v.o.) di Alexander Payne, 5 candidature agli Oscar tra cui per il miglior film; il 18 marzo: recupero di Anatomia di una caduta di Justine Triest a Sesto (mentre a Merlata replicheremo il doc Enzo Jannacci); 25 marzo, The Old Oak di Ken Loach.

