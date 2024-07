Enzo Vitello è un poliziotto con un passato oscuro, ossessionato dalla cattura di un serial killer feroce che ha soprannominato Dostoevskij perché lascia accanto alle vittime lunghe lettere misteriose e dai toni esistenziali. Vitello ha anche una figlia, Ambra, tossicodipendente da cui ha preso le distanze quando aveva sei anni e con la quale cerca di rinstaurare un rapporto. Sono entrambi persone ferite che quando si incontrano, finiscono quasi sempre per scontrarsi. Le indagini sono a un punto morto e Vitello, lasciata la polizia, cerca di fare tutto a modo suo. Solo il capitano Bonomolo, a suo modo, cerca di stargli vicino…

Con Dostoevskij i fratelli Fabio e Damiano d’Innocenzo (La terra dell’abbastanza, Favolacce e America Latina) si misurano con il format della serie Tv, che si vedrà su Sky in autunno, proposto anche al cinema suddiviso in Atto 1 e Atto 2. Il punto di partenza è il genere noir e crime che offre lo spunto ai due registi di intraprendere un viaggio cupo, pessimista e violento negli abissi dell’animo umano. Enzo Vitello (uno strepitoso Filippo Timi) è uno sconfitto dalla vita; solo, isolato, ha rapporti difficili con i colleghi, è distante dalla figlia. All’inizio del film vorrebbe suicidarsi ma la telefonata del suo capo dopo il primo omicidio di Dostevskij sembra dargli una ragione di vita. Inizia quindi un percorso che diventa una vera e propria ossessione per Vitello; catturare il killer di cui lo affascinano le lettere. Parallelamente tenta un dialogo con la figlia Ambra (molto brava anche Carlotta Gamba, vista in America Latina e Dante). I loro incontri si trasformano talvolta in drammatici scontri e solo raramente tra loro il clima si distende, ma è solo una bonaccia effimera tanto che Ambra a un certo punto scompare e il padre non riesce più a trovarla.

Nella prima parte Dostoevskij è molto convincente, la sceneggiatura funziona bene e Fabio e Damiano d’Innocenzo portano lo spettatore molto bene nel mondo oscuro di Enzo Vitello. Funzionano anche le ambientazioni desolate, spoglie e inospitali – il film è stato girato tra Tvioli e Guidonia, nel Lazio – che sono una cifra stilistica dei due registi. Convincenti anche il difficile rapporto padre-figlia e anche le indagini.

Nella seconda parte, invece, la storia scivola sempre più nella violenza, anche un po’ compiaciuta dei registi, in atmosfere pulp e horror. Aumenta il tasso di disperazione dei personaggi e si scoprono le ragioni inconfessabili e spaventose che hanno portato Enzo ad allontanarsi dalla figlia e che generano una delle scene madri del film. In questo tourbillon si rischia quasi di perdere di vista la ricerca del killer. Il mondo che ci descrivono i d’Innocenzo è senza speranza e sanguinoso ed è dominato dal male di vivere; di tutto questo a farne le spese sono spesso i bambini. Solo il finale (no spoiler) sembra regalare un minimo raggio di sole dopo giornate plumbee. In Dostoevskij ci sono scene respingenti oggettivamente difficili da reggere per lo spettatore; di sicuro il film-serie piacerà agli estimatori dei due registi – che dimostrano ancora una volta la loro abilità – ma difficilmente gli farà conquistare nuovo pubblico. Presentato al Festival di Berlino 2024.

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube