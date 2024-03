Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Lunedì scorso The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne, premio Oscar alla miglior attrice non protagonista per Da’Vine Joy Randolph, è stato votato dal pubblico con un eccellente e meritato 40,6° di gradimento.

Lunedì 18 marzo 2024 la Febbre presenta, eccezionalmente in doppio appuntamento, Anatomia di una caduta di Justine Triet a Sesto e il documentario Enzo Jannacci – Vengo anch’io di Giorgio Verdelli a Merlata.

Anatomia di una caduta, premio Oscar per la Miglior sceneggiatura originale.

Sandra, una scrittrice di successo, è sospettata di aver ucciso il marito Samuel e mandata a processo. «Il nuovo film di Justine Triet», scrive Stefano Radice, nella sua recensione, «è un legal movie-thriller che fa della sceneggiatura uno dei suoi punti di forza. Al centro dell’attenzione c’è la figura di Sandra, magistralmente impersonata da Sandra Hüller, una donna che, scena dopo scena, scopriamo avere una personalità ambigua, complessa e forse manipolatrice. L’abilità dello sceneggiatore Arthur Harari è proprio quella di avere scritto un personaggio che dall’inizio alla fine del racconto pone allo spettatore molti interrogativi: è credibile quello che Sandra racconta all’avvocato e al pubblico ministero sulla morte del marito? È tutta la verità? Nasconde qualcosa? È colpevole o innocente?». Al Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni .

Enzo Jannacci – Vengo anch’io di Giorgio Verdelli, documentario sul grande cantante scomparso da dieci anni, presentato a Venezia fuori concorso (e in testa alla classifica della nostra rassegna). «Sono passati dieci anni dalla morte di Enzo Jannacci», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «ma il suo ricordo, e non solo a Milano, è ancora vivissimo. Il regista Giorgio Verdelli, specializzato in documentari su autori e compositori, raccoglie in 90 minuti un ritratto che va ben oltre la semplice commemorazione o i vari “mi ricordo” di chi l’ha conosciuto. Jannacci è stata una figura tanto multiforme quanto unica nel panorama musicale italiano». Al Notorious Cinemas di Merlata Bloom .

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 18 marzo 2024 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni e presso il nuovo Notorious Cinemas Merlata Bloom a Milano.

Notorious Cinemas Sesto San Giovanni. Via Milanese, 1 – 20099 Sesto San Giovanni MI, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca. Metropolitana M5, fermata Bignami.

Notorious Cinemas Merlata Bloom. Via Daimler, 61, 20151 Milano. Metropolitana M1, Molino Dorino. Bus 35, via Pasolini R11 e R1, in direzione Comasina; fermata via Pasolini R11, in direzione Molino Dorino. Navetta da Molino Dorino.

