Basato su una storia vera, Donnie Brasco sovverte il fascino delle pistole e delle ragazze, tipici del genere gangster, e lo fa con una forte dose di realtà: mostrando come lo stile di vita da malvivente, evidenziato anche dagli anni che passano, di Lefty Ruggiero (Al Pacino) sia molto meno affascinante di quanto sembri. Lefty e la sua squadra – Sonny Black (Michael Madsen), Nicky (Bruno Kirby), Paulie (James Russo) e gli altri assortiti – sono mafiosi di basso livello, ormai intrappolati in una gerarchia rigidamente controllata. Per loro, non c’è via d’uscita dallo stile di vita del mafioso, e l’unica possibilità di avanzamento può essere solo a scapito della vita di una persona di livello superiore. In questo mondo (a volte anche esilarante, ma sempre irritante), arriva Donnie Brasco (Johnny Depp), una “giovane promessa” che un giorno attira l’attenzione di Lefty e viene subito preso in confidenza da lui e, da lì, nella cerchia ristretta della sua pericolosa compagnia.

Nonostante tutta la sua spacconeria da mafioso, il Lefty di Pacino è un uomo amareggiato e solitario: si vanta delle sue conoscenze e dei suoi successi, ma sa anche nel profondo che è destinato a continuare a essere solo una rotella dell’ingranaggio, senza mai superare l’umile posizione che ha raggiunto. In Donnie, Lefty vede una versione più giovane di sé stesso, un paisà affascinato dai “grandi”, che ha sogni, intelligenza e ambizione per raggiungerli, e al tempo stesso quel figlio in cui rispecchiarsi, visto che il suo è stato un fallimento. Ciò che Lefty non sa è che la sua nuova recluta è un agente sotto copertura dell’FBI inviato per raccogliere dati incriminanti sui rapporti mafiosi di New York. Ogni volta che Lefty apre la sua boccaccia per esporre i meccanismi interni della mafia, viene registrato per i posteri. Ma anche Brasco, alias Joe Pistone, sta avendo dei problemi. Ha assunto così bene il ruolo che è stato scelto per interpretare che il confine tra vita reale e vita da mafioso ha iniziato a sfumare, e ciò avviene a scapito della sua famiglia, del suo lavoro e, in definitiva, del suo equilibrio emotivo (bellissima e straziante la scena della preghiera notturna coi suoi figli). Mentre si addentra sempre più, Brasco vede questi delinquenti quotidiani per quello che sono: tristi manovali, schiavi della catena di comando non diversamente da lui (e questa coscienza mette a rischio il suo incarico).

Il personaggio di Donnie rappresenta chiaramente un punto di svolta per Depp. È il suo primo vero ruolo da adulto, e gli consente la libertà e la gamma emotiva di muoversi, parlare e affrontare i problemi più come attore e meno come un giovane. Ha ancora quel bell’aspetto giovanile, ma a 34 anni Depp ha finalmente interpretato un film che non gli chiede di minimizzare la sua intelligenza. Al Pacino, ovviamente, è invece il cuore straziante di Donnie Brasco. Nei panni di Lefty il suo volto da rettile, segnato dalle intemperie, illumina lo schermo con il lugubre bagliore del fallimento. Il regista britannico Mike Newell potrebbe non essere sembrata una scelta ovvia per dirigere un film americano sui gangster, ma nonostante il suo background da commedia ottimista (Quattro matrimoni e un funerale), alimenta Donnie Brasco con una dieta costante di freddezza e squallore (raramente New York City è sembrata così senza speranza). Sembra sempre che sia inverno nella città di Donnie Brasco: il vento che soffia congela i sogni e anche le migliori intenzioni.

Beppe Musicco