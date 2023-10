Un uomo dal passato travagliato vive da outsider, alla ricerca di un posto nel mondo per sé e per i suoi cani, fedeli e leali compagni di tutta una vita. Quando le cose prendono una piega inaspettata e violenta, l’uomo decide di raccontare la sua storia alla psichiatra incaricata del suo caso.

Opera ispirata a terribili fatti realmente accaduti in Francia negli ultimi decenni del secolo scorso, Dogman è film di spessore dalle tinte thriller-horror, con ottimi ritmi narrativi e bellissime interpretazioni, con particolare nota di merito a un Caleb Landry Jones, qui nei panni del protagonista, in una delle performance più ispirate della sua carriera. L’attore si è preparato per il ruolo per quasi sei mesi, gran parte dei quali trascorsi su una sedia a rotelle per immedesimarsi meglio nella quotidianità di un uomo costretto a vivere ai margini della società.

Oltre a mettere in scena con grande ordine e maestria una squadra di cani dal numero non indifferente, il film di Luc Besson (Anna il suo ultimo lavoro nel 2021) ha il pregio dei racconti ben fatti e ancora meglio messi in scena, senza sbavature, pretese di intellettualismo forzato e con tanta passione per il cinema fatto con cura. Caratteristiche preziose, arricchite da un sotto testo narrativo che mescola il chiasso di morti truculente, il melodramma e la poesia fino a raggiungere un equilibrio puntualissimo e miracoloso, riuscendo addirittura ad approfondire tematiche calde come l’obbligo di abitare le maschere che la società costruisce intorno a noi, la voglia di vivere a pieno e liberamente la propria personalità, la violenza maschile dei padri/padroni, qui costantemente contrapposta all’accoglienza e compassione che caratterizzano invece le protagoniste femminili.

Con evidenti echi “jokeriani”, il Dogman abita dunque un mondo che non gli appartiene, per tutta la vita cerca di evadere e in parte ci riesce, con una ventata di liberazione finale – e un pizzico di trash, che con Besson non guasta mai – capace in fondo di regalarci anche un po’ di dolcezza…

Letizia Cilea

