Diabolik – Ginko all’attacco! vede il Re del Terrore ideare un piano insieme a Eva Kant. I due criminali, però, sono braccati dall’ispettore Ginko e sono costretti a scappare lasciando tutta la refurtiva. Diabolik nella fuga abbandona Eva che decide di vendicarsi, tradendolo. L’ispettore è perplesso da questa proposta; inoltre deve proteggere anche l’amata duchessa Altea che è in possesso di una preziosissima collana. Ce la farà?

Secondo capitolo dei Manetti bros. dedicato alla figura di Diabolik, iconico personaggio dei fumetti creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani. Ginko all’attacco! si ispira all’episodio n.16 della collana di fumetti e se nel primo film del 2021 i due registi si erano preoccupati di presentare i personaggi, in particolare la figura di Diabolik e di Eva Kant, in questo secondo episodio è l’ispettore Ginko, impersonato da Valerio Mastandrea, a prendere il centro della scena. Lo sfondo della storia è sempre l’immaginaria città di Clerville (si riconoscono le vie di Milano) nella quale si svolge la parte principale della storia. Antonio e Marco Manetti sono abilissimi nel ricostruire ambientazioni, epoche storiche (siamo tra gli anni 60 e 70), costumi, musiche; il quadro e la cornice del film, sono perfetti. C’è un bel lavoro filologico sul fumetto. Come già per il primo episodio, però, ci troviamo di fronte a un racconto volutamente molto algido; gli attori recitano senza far trasparire emozioni, cercando di restituire anche allo spettatore cinematografico l’impressione di trovarsi di fronte a una graphic novel. Rispetto al film di esordio cambia il protagonista principale; non è più Luca Marinelli a dare il volto al Re del Terrore (decisamente poco a suo agio nei panni di Diabolik) ma Giacomo Gianniotti, diventato famoso per la serie Grace’s Anathomy dotato di uno sguardo gelido che ben si addice al personaggio. Miriam Leone continua a impersonare con fascino la dark lady Eva Kant ma nel primo film il suo ruolo era stato più centrale nella storia ed efficace. E’ Mastandrea il vero protagonista, diviso tra l’ossessione di catturare Diabolik e l’amore per Altea (una Monica Bellucci che punta sul suo indubbio fascino ma che risulta poco efficace parlando anche con uno straniante accento dell’Europa dell’Est); con il passare dei minuti il suo personaggio riesce a conquistare lo spettatore. Avrebbe meritato maggiore spazio, a nostro avviso, il personaggio della timida ma coraggiosa poliziotta Elena cui dà il volto Linda Caridi. I colpi di scena di questa crime story sono piuttosto prevedibili per un film che è sicuramente di alto valore produttivo e molto ben confezionato. Chi dal cinema ricerca questi aspetti, potrà sicuramente trovare di alto livello il lavoro dei Manetti ma chi oltre alla cornice vuole anche provare emozioni e coinvolgimento, rimarrà sicuramente deluso. Ci sarà comunque il terzo capitolo che completerà la trilogia sulla quale sarà possibile esprimere un giudizio definitivo.

Stefano Radice

