Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che dal 2012 ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, in collaborazione con Notorious Cinemas.

Lunedì 16 novembre Ragione e sentimento, ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40,1° di gradimento dal pubblico.

La Febbre del Lunedì Sera presenta I figli della scimmia. Un padre dedito al figlio disabile trova nel nipote adolescente il figlio che avrebbe voluto. La loro complicità incrina gli equilibri familiari. Di Tommaso Landucci, con Riccardo Scamarcio, Fausto Russo Alesi, Cristina Odasso. Alla Mostra di Venezia 2026 premio per la miglior sceneggiatura e per la miglior interpretazione maschile a Riccardo Scamarcio nella sezione Orizzonti.

«Dario, interpretato da Riccardo Scamarcio», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «è un padre presente, premuroso, che dedica gran parte delle proprie giornate a Enrico, il figlio con una disabilità psicomotoria che richiede cure e attenzioni continue a lui e alla moglie. Non è un uomo che si sottrae alle proprie responsabilità, né il film mette in dubbio la sua capacità di amare. Eppure, sotto la superficie di questa dedizione totale e anche tenera si nasconde una sofferenza più difficile da ammettere: quella di avere un figlio diverso, sano, con cui immaginare una vita piena di cose da fare insieme; una vita come quella di tanti altri padri (e figli), e che a lui è preclusa. Un desiderio inconfessabile, di cui provare vergogna; almeno quanta è la vergogna per il figlio “reale”».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 23 novembre alle 21.00 al Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, presso il Centro Sarca.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o, meglio ancora, prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per non disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.



Prosegue il tesseramento 2026 .

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida per tutto il 2026 (la potete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca e Merlata Bloom e alla Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 7,50 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato) dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica il prezzo per i tesserati è di 8,50 euro (+ prenotazione). Per La Febbre del Lunedì Sera, la tessera consente l’ingresso a 4 euro al posto di 5 euro (+ 1 euro con acquistato o prenotazione on line) presso il multisala Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni (Centro Sarca).

Scaricate qui il modulo di iscrizione e consegnatelo compilato all’incaricato di Sentieri del Cinema per ottenere subito la tessera.

Rinnovare o sottoscrivere la tessera 2026 di Sentieri del Cinema, conviene!

I prossimi appuntamenti con Sentieri del Cinema

La Febbre del Lunedì Sera – Notorious Cinemas di Centro Sarca



Lunedì 30 novembre: Wild Horse Nine. Alla vigilia del golpe militare in Cile, due insoliti agenti della CIA si recano sull’Isola di Pasqua per qualche giorno di vacanza. Di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi. Anche in V.O.

Lunedì 7 dicembre: pausa per il ponte della Festa dell’Immacolata.

Lunedì 14 dicembre: Wildwood – I segreti del bosco proibito. Una ragazza, dopo aver disobbedito ai genitori, vuole salvare suo fratello piccolo rapito misteriosamente da uno stormo di corvi. Di Travis Knight. Anche in V.O.

Lunedì 21 dicembre: Santiago – Un cammino per ricominciare. Un’insegnante sospesa dal lavoro e un adolescente ribelle affrontano il Cammino di Santiago come pena alternativa alla detenzione per il ragazzo. Di Yann Samuell, con Julien Le Berre e Alexandra Lamy.

Pomeriggio al Gloria – Multisala Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 Milano, mercoledì 15.30

Mercoledì 25 novembre: The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, con Luca Marinelli e Alicia Vikander.

Mercoledì 2 dicembre: Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda.