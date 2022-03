Cyrano de Bergerac, esperto spadaccino e poeta, incanta il pubblico sia con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali che con la sua abilità con la spada nei duelli. E presta le sue parole al compagno d’armi Christian per aiutarlo a conquistare la bella Roxanne, la donna che Cyrano ama da sempre ma alla quale non osa dichiararsi a causa del proprio aspetto fisico.

Dal regista Joe Wright, già artefice di vari adattamenti (Anna Karenina, Espiazione, Orgoglio e pregiudizio), arriva una nuova versione di Cyrano: la commedia teatrale di Edmond Rostand diventa un dramma romantico in chiave musical, dove la quinta teatrale è rappresentata da una Sicilia svuotata dalla pandemia (Noto, Scicli, Ortigia). Se la storia originale è quasi immutata, il testo è invece riadattato da un musical off-Broadway della sceneggiatrice Erica Schmidt.

A dare freschezza alla storia è proprio la trasformazione di un limite prostetico come quello del naso – anche nel famoso film del 1990 con Gérard Depardieu – in una caratteristica più strutturale, grazie all’efficace scelta di Peter Dinklage di Game of Thrones nei panni (purtroppo un po’ impacciati) del protagonista, troppo basso di statura per pensare di poter conquistare una donna bellissima. Il genere musical poteva dare nuova grinta a monologhi e duelli verbali, ma i brani della band indie rock The National rimangono troppo malinconici e sporadici per lasciare il segno.

A fronte di molte scelte efficaci – fotografia e scenografia su tutte – nel film di Wright si sente purtroppo la mancanza di una marcia in più in sceneggiatura, per dare spessore specialmente a quella Roxanne che, in oltre due ore di film, non si riesce mai a vedere con gli occhi innamorati di Cyrano.

Roberta Breda

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema