Lunedì scorso Il sol dell’avvenire il nuovo film di Nanni Moretti, in concorso al Festival di Cannes 2023 ha ricevuto dal pubblico un buon 39,2° di voto.

Ora, lunedì 29 maggio 2023 la Febbre presenta Brado, terzo film da regista per Kim Rossi Stuart dopo Anche libero va bene (2006) e Tommaso (2016); Brado, in un certo senso, chiude questa anomala trilogia incentrata sui rapporti umani e riprende il tema del primo film, ovvero il rapporto padre-figlio. «Un film molto personale», scrive Stefano Radice nella sua recensione, «tratto dal racconto “La lotta” contenuto nel libro Le guarigioni scritto dallo stesso regista. Brado non è solo il nome del ranch ma anche lo stato d’animo selvaggio in cui vive Renato, intensamente impersonato da Kim Rossi Stuart. Un uomo solo, che ha dovuto affrontare l’abbandono della moglie Stefania (Barbora Bobulova) e che si è addossato l’educazione dei figli, dura, aspra e in un certo senso estrema. Il tema del film è chiaramente quello del rapporto padre-figlio, tema certo non originale nella cinematografia ma che Rossi Stuart mette in scena con realismo e credibilità, senza retorica. Merito anche del suo contraltare, Tommaso, cui dà il volto il bravo e promettente Saul Nanni e che è il vero protagonista».

L’appuntamento è per lunedì 29 maggio 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

I prossimi appuntamenti della Febbre: il 5 giugno, Mon crime, poliziesco di François Ozon con André Dussolier, Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder e Fabrice Luchini. Il 12 giugno è la volta di Campioni, commedia di Danny Byers con Woody Harrelson ed Ernie Hudson.