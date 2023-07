Con l’avvento delle vacanze estive, alcuni consigli dei nostri redattori per vedere o rivedere alcune delle migliori serie presenti sulle piattaforme tv.

Buona visione!

Succession (4 stagioni, Sky)

Si è da poco conclusa in grande stile l’epica serie HBO sulle lotte di potere e i drammi famigliari della dinastia Roy, racconto di finzione ispirato alle vicende della famiglia Murdoch di Fox News. La storia inizia quando l’ormai anziano capofamiglia Logan Roy, fondatore di un impero mediatico, multimilionario e padre più che ingombrate, sembra sul punto di cedere il trono, dando così il via a una lotta per la successione tra i quattro eredi, alla ricerca più dell’approvazione paterna che del potere di per sé.

Un racconto vorticoso e coinvolgente che esplora meschinità e tenerezza di personaggi profondamente contraddittori che è impossibile non amare.

È giunto quindi il momento di recuperare questo immenso racconto shakespeariano, che in molti hanno definito la migliore serie tv del decennio. Gli appassionati del genere ci troveranno il meglio del racconto drammatico, ritmo serrato, personaggi complessi e una gustosa cura al dettaglio nella rappresentazione del mondo dei super privilegiati; ma anche chi solitamente frequenta altri schermi potrebbe scoprire nelle vite così distanti di questi ricchi (ricchissimi), potenti e decisamente eccentrici individui qualcosa che lo riguarda. Il desiderio di essere amati, per cominciare.

The Bear (2 stagioni, Disney+)

È in arrivo a metà agosto la seconda stagione di The bear, piccolo capolavoro assolutamente da non perdere su Disney+. Carmy, giovane chef pluristellato, torna nella sua Chicago per prendere in mano la paninoteca di famiglia dopo la drammatica morte del fratello maggiore. Abituato a cucine impeccabili e dai ritmi militari, Carmy si ritrova a gestire un locale al limite del fatiscente, dei cuochi indisciplinati e soprattutto un lutto con cui non ha ancora fatto i conti.

Un racconto capace di toccare temi profondamente drammatici e attuali con delicatezza e ironia, come in una ricetta perfetta dove tutti i sapori si uniscono per regalarci qualcosa di nuovo e che non vediamo l’ora di riassaggiare. The bear è una storia di talento, di famiglia, di amicizia, dove la cucina diventa metafora della vita senza mai dare risposte scontate (tutt’altro), e come nella migliore serialità rilancia ad ogni episodio la posta in gioco per i protagonisti e costruisce un microcosmo di desideri e fragilità.

Lo scontro (1 stagione, Netflix)

Danny è un pedante tuttofare che sogna (invano) di aprire un’impresa di costruzioni, Amy un’algida imprenditrice di successo con un marito che non stima e una figlia a cui non sa dimostrare affetto. Un giorno Danny e Amy si incontrano, anzi si scontrano, nel parcheggio di un supermercato, dove rischiano un incidente. Ma invece di mandarsi al diavolo e andarsene, qualcosa in loro scatta e tra i due parte un inseguimento in auto che sarà l’inizio di un’escalation di vendette e ripicche che sfuggirà loro completamente di mano, travolgendo anche le loro famiglie. Per 10 episodi i due si tormentano come se non aspettassero altro da tutta la vita, una strana liberazione nasce dal poter finalmente dare il peggio di sé con un perfetto sconosciuto, dando voce a un grido che nessuno ha finora mai voluto ascoltare.

I titoli degli episodi ci danno una traccia di un racconto che sembra iniziare come una commedia di equivoci, ma subito si rivela una drammatica esplorazione degli abissi della meschinità umana: “Gli uccelli non cantano, gridano di dolore”, “Sono abitata da un grido”, “Il dramma della scelta originaria” per citarne alcuni. La bravura dei due protagonisti, l’estetica impeccabile, la crescente assurdità degli eventi e il tono delicato e a tratti surreale evitano che il racconto scada nella pesantezza; al contrario, la storia ci risucchia in un vortice di una rabbia che da una parte ci sconvolge, nei suoi picchi più deliranti, ma dall’altra ci accorgiamo di capire perfettamente.

Lo scontro è una storia di odio raccontata come una storia d’amore, perché Danny e Amy per odiarsi sono costretti a conoscersi, fino a specchiarsi l’uno nell’altra, e in questo riflesso a chiedersi finalmente da dove arrivi questa rabbia, questa sensazione di essere sbagliati, diversi, insanabili, e sul finale arrivano così a toccare le domande più radicali dell’esistenza con una delicatezza non banale e liberatoria.

Ted Lasso (3 stagioni, Apple TV)

Il Richmond F.C. è una squadra di calcio della grande Londra che vivacchia tra la Premier League e la League Championship (le serie A e B inglesi). Proprietà dell’odioso Rupert Mannion, la squadra, durante la causa di divorzio, passa alla ex moglie Rebecca Welton, che non vede l’ora di far fallire il giocattolo preferito dell’ex coniuge. Per far questo assolda Ted Lasso, sconosciuto allenatore del Kansas di squadre di football americano, convinta che tale scelta sciagurata darà la botta finale al Richmond. Pur non avendo la minima idea di come si giochi a calcio, Ted Lasso è però un ottimo motivatore e una persona di straordinaria umanità; con l’aiuto del suo secondo, il Coach Beard (che invece di calcio capisce), Lasso lentamente si conquisterà la fiducia dei giocatori e l’affetto degli sfegatati tifosi del Richmond. Anche Rebecca a un certo punto capirà che la migliore vendetta nei confronti di Rupert sarà mostrare di poter presiedere la squadra e portarla a traguardi da lui mai raggiunti. Valorizzati dalla proprietà e dal coach, i giocatori del Richmond si scopriranno veramente capaci di essere amici e di fare squadra.

Un cast incredibilmente efficace, con figure originali e capaci di sviluppare episodi incentrati sulle varie personalità, Ted Lasso è una serie con cui è impossibile non entrare subito in sintonia (e se si ama il calcio ancora di più). Le varie figure, dall’allenatore al ragazzo degli asciugamani, diventano durante le varie puntate, una sorta di famiglia cui anche lo spettatore finisce per affezionarsi, in attesa di vedere come finirà il campionato per il Richmond F.C.

La fantastica signora Maisel (5 stagioni, Prime Video)

Midge Maisel è una casalinga ebrea che vive a New York verso la fine degli anni 50. Suo marito Joel tenta, con scarso successo, di esibirsi come comico. Midge aiuta Joel fornendo dei riscontri positivi sui suoi spettacoli. Una sera, guardando uno show comico in televisione, scopre che Joel ha rubato una battuta a un altro comico più famoso, ma egli si giustifica dicendo che è alle prime armi e che tutti i comici rubano degli spettacoli. Una notte, dopo una prestazione sul palco particolarmente malriuscita e con in più una coppia di amici a far da spettatori, Joel confessa a Midge che ha una relazione con la sua segretaria e la lascia. Midge va dalla sua famiglia per chiedere sostegno, ma riceve soprattutto critiche per la sua scelta di aver sposato Joel.

Dopo essersi ubriacata, Midge torna nel club dove Joel si esibiva di solito, il Gaslight Cafe, improvvisa uno spettacolo su quanto fosse accaduto quella sera che riscuote immediati applausi e, in preda ai fumi dell’alcool, mostra il seno a dimostrazione di quanto sia ancora una donna attraente. Viene immediatamente arrestata e portata in carcere per atti osceni in luogo pubblico. La mattina seguente, al suo rilascio, incontra il comico Lenny Bruce, anch’egli in fase di scarcerazione. Bruce avverte Midge che l’ambiente della comicità è tremendo, ma Midge prende la sua opinione come un incoraggiamento e chiede aiuto a Susie, una dipendente del club, per affinare il suo pezzo comico.

Basata sul tipico umorismo degli “Stand-Up Comedian”, unito sarcasmo ebraico e a fantastiche scenografie e costumi La fantastica signora Maisel (In originale The Marvelous Miss Maisel) gioca sulla novità di una donna della upper-class newyorchese, che, nonostante gli obblighi di madre e l’opposizione della famiglia, decide di continuare a dire alla gente tutto quel che le sta accadendo, e ridendoci anche sopra.