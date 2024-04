In Confidenza, Pietro è un professore di lettere di liceo. Si innamora, ricambiato, della sua ex allieva Teresa, promettente studentessa di matematica. I due vivono una storia tanto intensa e profonda quanto tormentata. Dopo un litigio, Teresa propone al compagno di condividere il segreto più inconfessabile. Pietro acconsente. Il problema è che Teresa non regge questa confidenza e il giorno dopo scompare… Pietro riparte, si innamora di Nadia, opposta caratterialmente a Teresa, la sposa e con lei ha una figlia, Emma. La carriera di Pietro decolla non solo come professore ma anche come pedagogista e collaboratore del ministero dell’istruzione. Teresa, però, in un modo o nell’altro è sempre presente nella sua vita, fino al momento finale quando -ormai anziana – viene contattata da Emma per partecipare a una premiazione di Pietro al Quirinale…

Daniele Luchetti, dopo i documentari Codice Carla e Raffa, torna al lungometraggio di finzione con Confidenza che, come il precedente Lacci, è tratto dal romanzo omonimo di Domenico Starnone. Come si può evincere dalla trama, non semplice da sintetizzare, Confidenza è un film ricco di spunti; più storie in una. La parte principale è chiaramente la storia d’amore tra Pietro (Elio Germano) e Teresa (Federica Rosellini); una storia intensa, profonda, coinvolgente ma anche un po’ inquietante. Teresa è una donna con una personalità spiccata, mette sempre Pietro di fronte alle sue responsabilità e lo porta in un modo o nell’altro a scegliere. Il segreto che il professore le confida, diventa anche motivo di “ricatto” perché, se venisse rivelato, Pietro perderebbe tutto, come Teresa gli dice più volte. Quando Pietro incontra Nadia (Vittoria Puccini), costruisce una famiglia e una vita apparentemente più serena e completa, ricca anche di soddisfazioni professionali. Ma è davvero quello che voleva? E’ davvero la felicità che cercava? “Sei felice?” gli chiede Teresa dopo che lo incontra al termine di una conferenza, anni dopo la fine della loro storia? Pietro è un uomo che vive in una sorta di equilibrio precario, sempre sul punto di perdere tutto; Pietro è un uomo che vive nella paura ma forse attende che qualcuno lo liberi dal peso che si porta sulla coscienza.

Elio Germano e soprattutto Federica Rosellini sono molto bravi a mettere in scena le loro dinamiche, così come brava è anche Valeria Puccini nel ruolo di madre e moglie frustrata per non essere riuscita a realizzarsi con la sua carriera di insegnante ma che sceglie di vivere supportando il marito e accettando le sue ambizioni e debolezze. Ma vale anche per lei la stessa domanda di Pietro: è felice? Sta vivendo la vita che immaginava? E’ sincera? Attorno a Pietro ruota anche l’ambigua Tilde (Isabella Ferrari), una editrice che porta al successo il professore e lo coinvolge in una serie di lavori per il ministero dell’istruzione.

Confidenza è sostanzialmente un film che parla di rapporti non chiari, zone d’ombra e segreti in cui l’unica a invocare la verità sembra essere Teresa. Il lavoro di Daniele Luchetti è ricco e discontinuo, fatto di alti e bassi in cui però il personaggio di Teresa rimane sicuramente impresso allo spettatore. Da segnalare nel cast anche la brava Pilar Fogliati nei panni di Emma, la figlia di Pietro e Nadia.

Stefano Radice

