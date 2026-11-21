Nel suo ottavo ritorno al cinema come regista, l’ex-stuntman David Leitch (il quale vanta nel suo portfolio da cineasta John Wick, Deadpool 2, Bullet Train e The Fall Guy) si propone di fare un affondo nel genere chiamato heist movie, innestandolo sul suo tronco smaccatamente adrenalinico e creando ciò che può sembrare un mix curioso tra Now you see me e Joker.

L’agente dell’FBI ormai prossimo alla pensione John West (John C. Reilly) ha bisogno di aiuto per un caso per lui impossibile: una banda di ladri provetti sta rapinando con successo un gran numero di banche e, ciliegina sulla torta, posta sui social media i video delle loro imprese, sobillando i sempre più numerosi follower a seguirli nella lotta contro le banche, considerate il male del mondo per le loro pratiche usuraie e disumane. La banda è capeggiata da Ryan (Nicholas Hoult) e conta al suo interno Emi (Anna Sawai), Vince (Pete Davidson) e l’editor Hugo (Rhenzy Feliz). In aiuto dell’agente West viene Reagan (Zoë Kravitz), un’informatica provetta finita agli arresti domiciliari per aver creato un software per stalkerare il suo ex-ragazzo.

Come rapinare una banca è un film che regala ottime sequenze d’azione e inseguimento, un’impattante sequenza di lotta corpo a corpo e qualche risata qua e là destinate ad un pubblico giovane. Tecnicamente si rifà a un’estetica e una grammatica particolarmente giovani e contemporanee: le maggiori piattaforme social (Instagram e TikTok) e streaming (Youtube e Twich) non solo vengono mostrate e intervallate alla narrazione ma ispirano in alcune sequenze ritmi molto veloci e serrati e forniscono effetti di transizione evidenti ed iperbolici (colpisce tra tutti l’effetto “sostituzione della pellicola” in più momenti del film). Purtroppo questa scelta stilistica rende leggermente confusionaria la fruizione del film e degli inserti in quanto tali, per cui non è chiara la funzione della “grammatica social” quando esce dai suoi confini.

Niente da dire invece per quanto riguarda le sequenze adrenaliniche di rapina e di fuga. Sorprende la quasi assenza di lotta corpo a corpo: è presente solo una e verso la fine, e per quanto ben girata risulta tuttavia scarica di tensione emotiva a causa dell’anonimato del combattente.

Ciò che sicuramente colpisce è il tema morale del film. “Who is hungry?” è la domanda posta dalla banda di ladri al resto del mondo: le generazioni precedenti si sono mangiate tutto, lasciando solo le briciole. Tocca ai giovani prendersi ciò che li spetta, e l’unica via è quella dell’illegalità. Si tratta di un incitamento fortemente rivoluzionario ma smaccatamente capitalistico (il punto rimane l’accumulo di capitale a scapito degli altri). La critica alla disumanità del sistema dei prestiti bancari consiste solo in una reazione di odio e di scardinamento delle persone attualmente al potere più che all’effettivo tentativo di conversione di un sistema disumano.

Al di là del messaggio morale in sé, la tematica di ribellione influisce in un modo particolare sulla trama: è difficile riconoscere una parte per la quale fare il tifo con chiarezza. John West e Reagan danno la caccia alla banda solo perché «stanno facendo il loro lavoro», finendo poi con l’allinearsi ai pensieri della stessa. Ne consegue che per tutto il film il conflitto tra le parti viene sempre ribadito ma senza crederci fin troppo. L’assenza di questo conflitto, o meglio di una controargomentazione valida all’operato dei criminali fin troppo buoni crea una strana sospensione emotiva nella quale si rischia di smarrirsi. Proprio per questo motivo probabilmente è stata inserita la drammatica parabola di Vince, commovente quanto forzata.

Riassumendo, Come rapinare una banca è un film che intrattiene e bombarda lo spettatore con sequenze d’azione ben costruite, un montaggio veloce e moderno, un buon quantitativo di risate e la proposta di un tema sociale particolarmente attuale. Tuttavia proprio nella proposizione del tema e quindi negli archi narrativi dei personaggi tende a perdersi, non riuscendo a suscitare l’empatia necessaria affinché questo film possa rimanere nel cuore dello spettatore né a proporre una controargomentazione che aiuti a dare valore al messaggio.

Tommaso Angelon

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