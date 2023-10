Comandante, film diretto da Edoardo De Angelis e presentato in concorso a Venezia nel 2023, è un film sulla vita di Salvatore Todaro, capitano del sommergibile italiano “Cappellini”, che durante la II guerra mondiale incrociava al largo delle Azzorre. Una nave cargo belga, che trasportava materiale militare per la Gran Bretagna, attaccò il sottomarino italiano, che rispose affondando la nave. Invece di abbandonare l’equipaggio al loro destino, Todaro mise in salvo tutti i superstiti caricandoli sul Cappellini e navigando in superficie per tre giorni, fino a scaricarli in un porto neutrale. Una vicenda che suscitò scandalo nel comando tedesco (al quale Todaro rispondeva), che accusò gli italiani di fare i samaritani invece che i combattenti. Todaro rispose che per lui valeva “la legge del mare”, che impone sempre di salvare chi è in pericolo e che, da erede della civiltà italiana, non poteva che comportarsi così.

Una vicenda umana che il regista ambienta negli spazi ristrettissimi del sottomarino, dove militari provenienti da varie regioni d’Italia compongono un equipaggio quanto mai composito, ma che Todaro governa con l’autorevolezza della sua figura. Accurato nella ricostruzione scenica, affidato quasi totalmente alla personalità di Pierfrancesco Favino, il film però, per giustificare le due ore, tende a divagare; l’impianto circoscritto, quasi teatrale, a volte si perde nell’astrazione, mescolando flashback di citazioni greche, yoga, premonizioni, unite ai consueti luoghi comuni (il napoletano col mandolino, il veneto che vuole fare tutto lui, il corallaro che si offre volontario perché convinto di essere invincibile). De Angelis, che con Sandro Veronesi firma anche la sceneggiatura, giustamente insiste su Todaro come un grande “uomo di mare”, che nell’obbedienza agli ordini non dimenticava la sua umanità, ma c’è poca armonia con il resto della storia. Particolarmente fastidioso che a un certo punto ci sia anche un’esplicita bestemmia, una nota stonata che di certo non aggiunge niente né alla personalità del protagonista, né al film.

Beppe Musicco

