Com’era la Milano degli anni ’30? E quella del secondo dopoguerra e del boom economico? Quale è stata la sua evoluzione e la sua trasformazione? A queste domande risponde il documentario Classic Umarell – I cantieri eroici di Milano 1933 – 1968, realizzato da Cineteca Milano. Il docufilm racconta ed evidenzia come la città sia cambiata e si sia modernizzata in quei decenni cruciali per la storia del Paese, lasciando la dimensione di città per trasformarsi gradualmente in metropoli. Nel filmato tra gli altri, si possono ammirare la nascita del quartiere Lorenteggio, piazza San Babila e i lavori per la linea rossa della metropolitana, così come il cambiamento del paesaggio urbano del sud della città e la comparsa delle prime corsie della tangenziale. I protagonisti di questo racconto per immagini – tutte provenienti dall’archivio della Cineteca e arricchite da scene di film dell’epoca come Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, Il posto di Ermanno Olmi o La vita agra di Carlo Lizzani – sono soprattutto i cantieri che hanno caratterizzato il tessuto urbano in quei decenni, accompagnando a lungo la quotidianità dei milanesi. Classic Umarell è anche la fotografia del mondo del lavoro, uno spaccato sulle condizioni di operai, muratori e carpentieri. Dalla visione del documentario emerge soprattutto l’immagine di una città ferita dalla Seconda Guerra Mondiale che riparte di slancio. La gratuità delle proiezioni permetterà a tutti gli spettatori di poter assistere a una proposta cinematografica di grande valore storico e umano. Si ascoltano canzoni celebri di Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e Adriano Celentano e la bellissima “Umarell” di Fabio Concato. Il docufilm è proposto come evento sabato 9 e domenica 10 marzo.

Stefano Radice

