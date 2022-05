La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Il ritratto del duca (votato dal nostro pubblico con un ottimo 41), lunedì 23 maggio 2022 presenta Finale a sorpresa, divertente commedia di ambientazione cinematografica dei registi argentini Mariano Cohn e Gastón Duprat con Penelope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez.

Compiuti ottant’anni, un miliardario decide di finanziare un film che lasci il segno sulle generazioni future. Per farlo ingaggia la pluripremiata ed eccentrica regista Lola Cuevas, che vede nei due attori Félix Rivero e Iván Torres gli interpreti perfetti dei protagonisti del film. «I due registi argentini Mariano Cohn e Gastòn Duprat», scrive Maria Letizia Cilea nella sua recensione, «narrano i retroscena delle produzioni cinematografiche mentre confezionano, a loro volta, un’opera pressoché impeccabile per estetica, ironia e potenza capacità di intrattenimento. Il racconto di Finale a sorpresa – Official Competition è dunque innanzitutto un’operazione meta-cinematografica e i due registi riescono a raccontare il proprio mondo con tale leggerezza e ironia da non risultare mai derivativi o autoreferenziali. I tre personaggi guadagnano in spessore ed efficacia anche grazie alle straordinarie interpretazioni di Antonio Banderas, Penelope Cruz e Oscar Martinez».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

Conservate i biglietti delle singole proiezioni: al termine della stagione assegneremo i premi Fedeltà.

L’appuntamento è per lunedì 23 maggio 2022 alle 21.00, presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione. Per accedere al cinema è obbligatorio indossare correttamente la mascherina FFP2.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue il 30 maggio con il sequel Downton Abbey 2 – Una nuova era, con i personaggi e gli attori resi celebri dall’omonima serie Tv.