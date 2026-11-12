Nei salotti e per le strade della Parigi romantica del primo Ottocento Frédéric Chopin (Eryk Kulm) e Franz Liszt (Victor Meutelet) si muovono tra feste e festini, alla costante ricerca di ingaggi e occasioni per mettere in luce il proprio rivoluzionario talento. Entrambi osannati come star dal proprio pubblico, Chopin dimostra però un talento atipico e unico, tanto da attirare l’attenzione e la stima di re Luigi. Tuttavia, all’apice del suo successo e a soli 25 anni, scopre che la tubercolosi, male che lo accompagna sin dall’infanzia, è entrata nella fase terminale e che all’artista rimangono solo pochi anni di vita. Inizia quindi una corsa contro il tempo, durante la quale Chopin si divide tra la ricerca di una cura, l’attività di insegnante e concertista e le relazioni sentimentali.

Il film di Michal Kwieciński è una biografia puntuale e precisa, ma che non sacrifica il ritmo della narrazione. In un costante crescendo di emozioni, il bravissimo Eryk Kulm racconta un artista straziato. L’attore, che peraltro ha eseguito personalmente tutti i brani al pianoforte presenti nel film, ci presenta un uomo profondo e sfaccettato. Da una parte il desiderio di essere osannato e di stare sempre al centro dell’attenzione, dall’altra un afflato artistico instancabile, capace di produrre composizioni rivoluzionarie che lo stesso Liszt dichiara essere troppo geniali per essere apprezzate dal pubblico dell’epoca. Il regista è bravo anche a indagare i drammi affettivi dell’artista polacco. Prima il mancato matrimonio con Maria Wodzińska, poi la tormentata e appassionata storia d’amore con George Sand (Joséphine de La Baume) e la fuga a Palma di Maiorca. Una parentesi viene anche dedicata al rapporto con il suo pupillo: il giovane pianista e compositore Carl Filtsch, considerato un vero prodigio dallo stesso Chopin.

Un film consigliato non solo agli amanti della musica classica, ma a tutti gli amanti del cinema. La regia è moderna e pregevole e, dal punto di vista narrativo, costruisce il ritratto dell’artista attraverso momenti della sua vita, senza che il film diventi pedissequo o didascalico. Il regista compie anche alcune scelte controcorrente, presentando lo Chopin di Kulm (ben più alto del metro e quaranta che pare fosse la sua statura reale) come una sorta di rockstar ante litteram, in preda alle allucinazioni provocate dagli oppiacei. Anche l’utilizzo della musica elettronica potrebbe far storcere il naso ai puristi. Il film resta però una perla: il carattere, i desideri e le ambizioni di Chopin vengono raccontati attraverso episodi significativi, quasi dei quadri in cui ogni aspetto della vita dell’artista viene indagato con attenzione. Una scelta narrativa che permette anche di non cedere completamente al dramma, nonostante il dolore e l’incombere della morte accompagnino costantemente il protagonista. Ne emerge il ritratto di un uomo che, pur consapevole di avere poco tempo a disposizione, continua ostinatamente a vivere, amare e soprattutto comporre.

Luca Cova

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