A causa di problemi comportamentali e di una spiccata irascibilità, il coach Thomas Rongen viene mandato nelle Samoa Americane per allenare la peggiore squadra di calcio di sempre: l’obiettivo è quello di segnare almeno un goal, il primo nella storia della squadra…

Dopo Thor: Love and Thunder e il bello e commovente Jojo Rabbit, il regista e produttore neozelandese Taika Waititi torna a scrivere e dirigere per la sala Chi segna vince, una commedia sportiva dal tono leggero e rasserenante. Lo stesso Waititi si ritaglia una piccola parte sul grande schermo, nei panni dell’eccentrico sacerdote della religiosissima comunità samoana. Il ruolo da protagonista spetta invece a Michael Fassbender, qui calzante nell’interpretare un rigido e irascibile coach olandese alle prese con una squadra di empatici e giocosi samoani. Più marginale è invece Elizabeth Moss (nota per la serie The Handmaid’s Tale), nella veste della ex moglie e collega di Rongen.

Il film si ispira alla storia vera della squadra di calcio delle Samoa Americane, una piccola comunità isolana nota per una cocente sconfitta 31-0 contro l’Australia nel 2001 per le qualificazioni ai Mondiali dell’anno successivo. E come tutte le storie di veri sconfitti o underdog sportivi, si cerca di riportare lo spettatore alla liberatoria spensieratezza del diritto di perdere o – meglio ancora – di celebrare una vittoria personale, sia essa anche solo il segnare un singolo goal in un torneo FIFA quantomai agguerrito e snob.

Peccato però che la freschezza dello spunto si perda in una tattica narrativa convenzionale e con personaggi costruiti a tavolino, come gli imbranati ma calorosi samoani o il coach indurito da una ferita personale, la quale si risolve un po’ facilmente nel (piuttosto prevedibile) finale. Restano allora lontani gli esempi ben più originali e sinceri di commedie sportive come Eddy The Eagle o della serie-tv calcistica Ted Lasso.

Insomma, in Chi segna vince c’è l’occasione di sorridere e trascorrere una gradevole visione, ma non di tifare più di tanto per questi giocatori fuori dal coro. Forse le “infiocchettature” narrative, annunciate dal sacerdote-narratore all’apertura del film, non hanno poi molto arricchito la storia reale di questa sconfittissima ma felice squadra di calcio, i cui volti autentici scorrono rapidamente prima dei titoli di coda.

Roberta Breda