Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso Ferrari, film di Michael Mann, con Adam Driver e Penelope Cruz, è stato votato dal pubblico con un buon 39,6° di voto.

Lunedì 22 gennaio 2024 la Febbre presenta One Life di James Hawes, con Anthony Hopkins ed Helena Bonham Carter: la storia vera di Sir Nicholas Winton, che nei mesi precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale salvò da morte certa 669 bambini profughi, nella Praga del 1938

«One Life», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «alterna il piano del passato – dove il protagonista è interpretato con grande misura dal giovane Johnny Flynn – a quello del presente, con un grande Anthony Hopkins nei panni di un Nicholas Winton affaticato dall’età e schiacciato dai sensi di colpa. Il film è molto classico e serve bene gli attori (c’è Helena Bonham Carter nel ruolo della madre del giovane e coraggioso broker, e anche il bravo Jonathan Pryce) e riesce a raccontare con mestiere una storia molto nota nel Regno Unito; e negli ultimi anni un po’ anche in Italia. Tra i due piani, quello del passato è sicuramente più emozionante, con la ricostruzione del grande sforzo nell’organizzazione dell’impresa». Nel film diretto da James Hawes, «una serie di colpi di scena rievocano come l’impresa di Winton salì alla ribalta dopo mezzo secolo di riservatezza».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). Ricordiamo che è aperta la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca, Merlata Bloom e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato). Quindi, è il momento di rinnovare o sottoscrivere la tessera 2024 di Sentieri del Cinema! Alla Febbre si potrà usare ancora fino al 31 gennaio la tessera 2023, dopo non sarà più possibile usufruire dello sconto senza la nuova tessera.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 22 gennaio 2024 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.