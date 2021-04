Quando Emily gli dice che lo lascerà per andare a studiare a Montreal, Cherry decide di arruolarsi nei Marine. La ragazza ci ripensa e i due, molto innamorati, si sposano prima della partenza per il campo di addestramento. Ma Cherry, finito il training, viene mandato due anni in Iraq. Quando torna, l’ex soldato è destabilizzato psicologicamente; inizia a prendere psicofarmaci e trascina nel vortice della droga anche Emily. Per entrambi, inizia quindi un dolorosissimo percorso di autodistruzione fatto di eroina, rapine, overdosi e disperazione…

Totale cambio di registro per i registi Anthony e Joe Russo dopo i fasti di Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War e Captain America: Civil War. Questa volta con Cherry – Innocenza perduta si misurano con un film dal budget più contenuto e con una storia molto drammatica e a tratti straziante con protagonista Tom Holland (Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home). La storia si dipana nell’arco di diciannove anni. Si inizia con un prologo nel 2007 e poi si va a ritroso nel tempo, iniziando dal 2002 e raccontando la vita di Cherry ed Emily (Ciara Bravo) per capitoli.

I fratelli Russo dimostrano un gran mestiere nel girare il film ma abbondano troppo in scene al rallentatore e i 140 minuti di durata sono troppi. Anche se le dinamiche di sviluppo della storia non sono particolarmente originali (dall’addestramento, ai drammi della guerra, alle difficoltà nel reinserirsi nella società di Cherry fino alle scene di consumo di droga), si soffre insieme ai due protagonisti nel vedere come non riescano a porre un freno alla distruzione delle proprie vite. Il personaggio di Cherry, inoltre, è anche l’emblema di un’America ferita dall’attentato alle Torri Gemelle che, di fatto, non è ancora riuscita a riprendersi da quello shock. Una storia, comunque, che regala un briciolo di “speranza” ai due protagonisti, in un epilogo ambientato ai giorni nostri. Coraggiosa ma non indimenticabile prova per Tom Holland, che prova a togliersi di dosso i panni dello scanzonato Spider-Man. Adattamento del romanzo omonimo di Nico Walker, Cherry – Innocenza perduta è disponibile su Apple Tv+.

Aldo Artosin