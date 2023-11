Antonio Riva (Antonio Albanese) è un uomo che conduce una vita tranquilla in un paese affacciato sul lago, lo stesso dove ha lavorato tutta la vita in un unico cantiere navale, dove abita con l’anziana madre (Giulia Lazzarini), e dove gioca a bocce con i suoi ex-colleghi e amici. Da pochi anni Antonio è in pensione ma si tiene attivo, continuando a lavorare quando glielo permettono e prendendosi cura di un orto e di alcune galline. La sua vita, insomma, è il ritratto della serenità, e non fa che migliorare il giorno in cui la sua unica figlia, Emilia (Liliana Bottone), gli annuncia che si sta per sposare. Antonio non vede l’ora di regalare all’amata figlia il matrimonio dei loro sogni ma si trova improvvisamente davanti a una situazione che non sa come fronteggiare: scopre, infatti, che la sua banca non si è presa cura di lui e dei suoi risparmi di ua vita come egli aveva sempre creduto ma, al contrario, l’ha ingannato e tradito.

È questa la storia raccontata in Cento domeniche, il nuovo film che Antonio Albanese ha scritto, diretto e magistralmente interpretato. Ispirato a vicende realmente accadute, il film è dedicato alle persone che sono state vittime dei crack bancari e certamente trasmette la drammaticità della circostanza che si propone di rappresentare. Il film, però, non è unicamente una denuncia o una commemorazione, ma si spinge oltre, in un’indagine sincera e schietta di sentimenti radicali come il dolore, il senso di colpa, quello di tradimento.

Nella prima metà del film – che si avvale di un bel cas di supporto: si distinguono tra gli altri la “figlia” Liliana Bottone, gli “amici” Maurizio Donadoni e Bebo Storti, i due ex ovvero l’ex moglie Sandra Ceccarelli e l’ex datore di lavoro Elio De Capitani, ma soprattutto la straordinaria Giulia Lazzarini nei panni di una madre che si affievolisce poco a poco – conquista il ritratto di una vita semplice e dignitosa che si dipana tra una bocciofila, un cantiere navale, le cure rivolte ai propri cari e le stime delle spese del matrimonio. Proprio in forza della vicinanza che si sperimenta nei confronti di Antonio in questa prima parte, è inevitabile provare il suo stesso senso di delusione e smarrimento nella seconda; e proprio dal momento che, prima, è perfettamente rappresentata la sua serenità, si può comprendere a pieno, poi, tutto ciò che egli sente di aver perduto.

Nella prima metà del film – che si avvale di un bel cast di supporto: si distinguono tra gli altri la “figlia” Liliana Bottone, gli “amici” Maurizio Donadoni e Bebo Storti, i due ex ovvero l’ex moglie Sandra Ceccarelli e l’ex datore di lavoro Elio De Capitani, ma soprattutto la straordinaria Giulia Lazzarini nei panni di una madre che si affievolisce poco a poco – conquista il ritratto di una vita semplice e dignitosa che si dipana tra una bocciofila, un cantiere navale, le cure rivolte ai propri cari e le stime delle spese del matrimonio. Proprio in forza della vicinanza che si sperimenta nei confronti di Antonio in questa prima parte, è inevitabile provare il suo stesso senso di delusione e smarrimento nella seconda; e proprio dal momento che, prima, è perfettamente rappresentata la sua serenità, si può comprendere a pieno, poi, tutto ciò che egli sente di aver perduto.

Interessante, infatti, come il protagonista si disperi non tanto per la perdita del denaro in sé, ma, principalmente, per il senso di colpa e di vergogna che prova per aver riposto male la propria fiducia, e per il non poter più, di conseguenza, realizzare il sogno suo e della figlia. Parallelamente, l’amico di Antonio che per primo gli mette la pulce nell’orecchio a proposito della banca gli rivela detto che si trova in ospedale perché ha perso i risparmi di una vita, ovvero il lavoro di almeno cento domeniche: il valore dei suoi risparmi non sta, quindi, solo in ciò che avrebbero potuto comprare, un futuro, ma soprattutto in tutto il tempo e la pazienza impiegati per raccoglierli, il passato.

Cento domeniche è, allora, la struggente storia di chi è stato privato a tradimento di passato e futuro, e che riesce, attraverso la vicenda particolare di Antonio Riva, a raccontare lucidamente e freddamente, senza toni esasperati, che cosa questo possa davvero significare.

Carla Barenghi

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube