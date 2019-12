Lunedì 23 dicembre, gran finale di un’ottima annata per La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema presso Notorious Cinemas Sesto San Giovanni. Un modo anche per festeggiare il Natale insieme e ringraziarvi della passione con cui avete seguito quest’anno. Prima dell’ultima proiezione del 2019, ovvero Cena con delitto – Knives Out (come sempre in programma alle 21), ci troveremo alle 19.30 per un ricco anticipo con una serata natalizia. La serata prevede una cena con buffet in sala – la stessa sala che ospiterà poi il film in versione doppiata – al costo di 10 euro: l’accesso è consentito solo con lo scontrino, previo pagamento direttamente alla cassa del cinema; si può anche acquistare la soluzione unica cena e biglietto del film a 15 euro (14 per i tesserati di Sentieri del Cinema).

Per il film potete acquistare il biglietto in cassa o prenotare/acquistare on line sul sito di Notorious Cinema (attenzione: selezionate il cinema di Sesto san Giovanni, è appena stato aperto un secondo cinema del circuito a Rovigo), per la cena occorre prenotarsi entro sabato 21 dicembre scrivendo a info@sentieridelcinema.it, indicando nome e numero dei partecipanti (meglio ancora i nomi di ogni singolo partecipante), che saranno poi comunicati alle casse del cinema.

Durante la cena, i nostri critici Antonio Autieri, Beppe Musicco e Stefano Radice daranno informazioni sui film delle feste di Natale, da quelli già in sala a quelli in arrivo. Con qualche anticipazione anche sui primi importanti film del 2020, magari quelli che vedremo poi insieme alla Febbre. Ma ci sarà anche un quiz a premi con in palio biglietti omaggio per il “nostro” multiplex e un “Premio Fedeltà d’Inverno” per le persone che sono state sempre presenti in tutte le serate, dal 23 settembre a oggi.

Poi, un breve stacco alle 20.30; e alle 21 come detto gran finale con Cena con delitto – Knives Out, strepitosa commedia/giallo di Rian Johnson, interpretata da un cast stellare tra cui Daniel Craig, Ana de Armas, Michael Shannon, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Chris Evans. Come sempre, in doppia proiezione contemporanea, in italiano e in lingua originale (con i sottotitoli in italiano: in questo caso, sul sito o alle casse, dovete cercare il titolo o.v. Knives Out), presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del Centro Sarca. Per chi volesse partecipare solo al film, il prezzo è sempre di 5 euro (4 per i tesserati di Sentieri del Cinema).