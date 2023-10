Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso, Enzo Jannacci – Vengo anch’io di Giorgio Verdelli, documentario sul grande cantante scomparso da dieci anni, presentato a Venezia fuori concorso, ha ricevuto dal pubblico uno straordinario 40,9° di voto. Un risultato raramente raggiunto da un film durate la nostra rassegna.

Lunedì 16 ottobre 2023 la Febbre presenta As bestas di Rodrigo Sorogoyen, il film spagnolo dell’anno, con nove premi Goya, nonché uno dei titoli migliori in assoluto del 2023. Una coppia francese, trasferitasi in un villaggio del nord della Spagna, è al centro di tensioni con gli abitanti locali. «Sorogoyen», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «è abile a costruire un film di rara e crescente tensione e angoscia grazie a una scrittura raffinata e a dialoghi scarni ma acuminati. Ad attori superlativi, i francesi e più noti Denis Ménochet e Marina Foïs, si affiancano gli spagnoli Luis Zahera e Diego Anido, e un sapiente uso dei mezzi: il tono non è quasi mai urlato, le minacce vengono sussurrate; ma basta un ghigno, un sorriso ambiguo, un’auto che aspetta la coppia di notte su una strada deserta e la paura monta nei due protagonisti, che pure sono poco disposti a lasciare il campo».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 16 ottobre 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

I prossimi appuntamenti della Febbre: lunedì 23 ottobre Barbie, il film sorpresa dell’anno di Greta Gerwig con Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken); lunedì 30 ottobre Asteroid City, onirico film di Wes Anderson con un cast stellare.