Come ogni anno il Festival di Berlino (dal 15 al 25 febbraio 2024) si è aperto con la tradizionale conferenza stampa della Giuria, che quest’anno è guidata dall’attrice Lupita Nyong’o (12 anni schiavo, Black Panther, Noi) e di cui fanno parte anche i registi Brady Corbet (L’infanzia di un leader), Christian Petzold (che a Berlino è di casa e l’anno scorso aveva vinto l’Orso d’argento), Albert Serra (Pacifiction) e la nostra Jasmine Trinca, che come attrice sarà presente a Berlino con la serie Netflix Supersex accanto ad Alessandro Borghi.

La presidente della giuria (che è al festival per la primissima volta), si è dichiarata felice di aver accanto tanti artisti con più esperienza di lei e di avere l’occasione di imparare da loro. E a chi le chiedeva come si poneva di fronte ad un festival tradizionalmente molto politico (pochi giorni fa ha fatto scalpore la decisione di “disinvitare” dalla cerimonia di apertura i politici del partito di estrema destra AfD), ha candidamente ammesso di voler innanzitutto capire cosa questo significhi. In fondo “tutto è politico nell’arte e bisogna vedere come gli artisti rispondo a come il mondo è adesso”.

La conferenza stampa è proseguita con qualche polemica tra giurati e giornalisti proprio legata all’attualità politica, a dimostrare quanto l’attualità entri di forza nei discorsi di chi fa cinema.

Un buon esempio di come il cinema possa trasfigurare temi forti e controversi potrebbe essere proprio il film di apertura della Berlinale, Small things like these, che vede protagonista assoluto Cillian Murphy, e che è un adattamento di un romanzo di Claire Keegan di grande successo in Irlanda. Ambientato nell’Irlanda del 1985, che a uno spettatore inconsapevole potrebbe sembrare ancora quella degli Anni Sessanta, ha come protagonista Bill Furlong, un commerciante di carbone, che nei suoi giri di consegne visita spesso il convento locale, che ospita, oltre alla scuola frequentata dalle sue figlie maggiori (ne ha cinque, tutte femmine), un istituto per ragazze madri: uno delle ormai infami Magdalene Laudries, già denunciate in altri film.

Se la comunità locale (e sua moglie in primis) non sembra particolarmente interessata a quel luogo, Bill, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto di una ragazza, non riesce più a togliersi dalla testa il suo dolore e la sua disperazione, anche perché lui stesso figlio di una ragazza madre, che per fortuna aveva avuto una sorte diversa ma era morta giovane lasciandogli un immenso dolore nel cuore.

La forza del film è di presentarsi come il doloroso percorso di un uomo buono e sensibile che deve fare i conti con un lutto a lungo represso, ma anche con la sua coscienza e la sua sensibilità, che lo porta ad avvicinarsi ai tanti esseri sofferenti (le small things) che nessuno sembra vedere, siano essi le “ragazze perdute” segregate dalle suore o il figlio di un ubriacone incontrato per strada.

Il film è diretto dal belga Tim Mielants (che con Murphy aveva fatto una stagione di Peaky Blinders) ed è uno dei primi prodotti da Matt Damon (presente in conferenza) e Ben Affleck con il loro nuovo studio. Un “dream film” a detta di tutti i presenti nato, oltre che dall’ammirazione per un libro di cui avevano colto la rilevanza, da una serie di legami di amicizia e di stima professionale appena nati (Damon e Murphy hanno recitato insieme in Oppenheimer) o coltivati negli anni.

Una pellicola che affronta un trauma collettivo con un approccio diverso, raccontando non un eroe ma, come ha detto Cillian Murphy, un uomo cristiano che cerca di fare un gesto da cristiano (la storia si svolge nei giorni prima di Natale e questo ha una certa importanza) in una società cristiana disfunzionale. Una riflessione non banale e fortunatamente poco ideologica che vive di grandi interpretazioni (oltre a Murphy, una notevole Emily Watson nei panni della terribile superiora del convento).

Laura Cotta Ramosino

