Benvenuti in galera di Michele Rho è un documentario che racconta la storia, decisamente straordinaria, di InGalera il primo ristorante al mondo aperto alla cittadinanza in un carcere, quello di Bollate (MI), e in cui lavorano i detenuti stessi.

Rho, autore del bellissimo documentario Mexico! Un cinema alla riscossa, racconta l’esperienza del ristorante, aperto nel settembre 2015, attraverso il supporto di diverse testimonianze. A partire da quella di Silvia Polleri che è stata l’ideatrice del progetto e alla cui passione e caparbietà si deve la realizzazione di quello che per lei era un sogno e che si è trasformato in un successo commerciale e soprattutto umano. Un ruolo importante nel racconto lo ha Davide, chef dalla personalità molto forte, così come i suoi colleghi che parlano della loro esperienza e di quanto il ristorante sia stato fondamentale per loro perché gli ha restituito la dignità di un lavoro altamente qualificante e soprattutto la dignità di persone. E’ questo lo scopo primario dell’iniziativa di InGalera, permettere di nuovo alle persone di sentirsi tali, come viene sottolineato più volte dagli intervistati.

Ci sono diversi bei momenti in Benvenuti in Galera, come le scene dedicate alla selezione del personale che fa la stessa Silvia Polleri e il dietro le quinte del lavoro nelle cucine. La forza del documentario, semplice nella sua realizzazione e girato in tre anni in un sobrio e riuscito bianco e nero, sta proprio nel messaggio di riscatto sociale e speranza che trasmette allo spettatore che si trova catapultato in una realtà per certi versi inimmaginabile.

Stefano Radice

