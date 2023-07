Del film dedicato alla bambola più famosa del mondo si parla ormai da mesi, con un senso di anticipazione in gran parte dato dalla scelta della regista, Greta Gerwig, che qui firma la sceneggiatura con il compagno Noah Baumbach, e che in passato ha fatto gran belle cose con Lady Bird e con un altro classico femminile come Piccole donne. Aspettative ulteriormente amplificate dal primo trailer (che è anche l’inizio del film), un’audace riproposizione dell’inizio di 2001 Odissea nello spazio in cui la bambola della Mattel svolge per le bambine lo stesso ruolo che il monolite aveva nel risvegliare l’intelligenza (e la violenza) delle scimmie.

Scopriamo velocemente che questo mito fondativo di Barbie come promotrice della liberazione e dell’empowerment femminile (narrato in originale dalla voce di Helen Mirren) è quello che regge il mondo tutto pink delle Barbie, Barbieland, dove le bambole che hanno piedi ingegnerizzati solo per i tacchi e non devono mai usare le scale, sono magicamente tutto quello che vogliono: dottoresse, presidentesse, giudici, sportive, vincitrici di premi Nobel e pilota d’aereo. E pazienza che macchine e aeroplani siano giocattoli e non abbiano motore, che le fratture guariscano magicamente con una lastra e dai bicchieri non scenda un goccio di acqua vera.

In questo mondo perfetto i Ken non sono che appendici decorative sostanzialmente inutili e quello che lo patisce di più è, tra le tante varianti, il Ken (Ryan Gosling) che fa coppia (ma solo da amico, purtroppo per lui) con Barbie Stereotipo (Margot Robbie). Tutto andrebbe avanti con un susseguirsi di giorni perfetti senonché la nostra Barbie inizia ad avere pensieri di morte e questo ha una serie di conseguenze nefaste sul suo funzionamento (tra le altre cose le vengono i piedi “piatti”). Urge correre ai ripari e Barbie viene spedita dalla saggia Barbie Stramba (Kate McKinnon) nel mondo reale a trovare la bambina a cui è legata e che probabilmente le sta passando quei pensieri negativi. La gita nel mondo reale si rivelerà trasformativa non solo per Barbie (scoprirà che, al contrario di quello che pensava, le donne non hanno affatto ottenuto tutto quello che volevano grazie alla sua ispirazione), ma soprattutto per Ken, che dopo averla accompagnata riporta nel loro mondo la sua personale scoperta: il patriarcato, declinato nel modo più ridicolo e demenziale possibile. Questa linea è forse l’invenzione più geniale del film e si capisce la scelta di un attore Gosling per portarla avanti senza scadere nel semplice camp o diventare odioso.

Meno riuscita, o per lo meno incompiuta, è la parabola che coinvolge la stessa Barbie e l’incontro con Gloria (America Ferrera), impiegata della Mattel sfiduciata ma creativa, e sua figlia Sasha (Ariana Greenblatt), emblema dell’adolescente contemporanea woke per cui Barbie stessa è frutto e simbolo di una società patriarcale e fascista da combattere sempre e che a ogni piè sospinto è pronta a gridare “appropriazione”.

Che il film abbia come obiettivo di conquistare anche questa generazione refrattaria al consumismo tradizionale è evidente anche dalla presenza massiccia del cast di attori protagonisti di una delle più note serie Netflix, Sex Education (che in un mondo di plastica in cui Ken non sa che potrebbe mai fare se riuscisse mai a passare una notte a casa della sua fidanzata è una scelta decisamente curiosa). Sarebbe stato interessante mantenere più a lungo il confronto tra Barbie e Sasha: invece basta trasferirla nel mondo di Barbie e anche lei si trasforma nell’adolescente media, mentre Gloria prende il ruolo centrale e inizia a tirare fuori una serie di monologhi un po’ predicatori sui dilemmi insopportabili della donna contemporanea schiacciata dalle aspettative di tutti (sull’essere troppo grassa, troppo magra, troppo intelligente o ambiziosa, ecc) che, a sorpresa, dovrebbero essere la chiave per salvare il mondo di Barbie dalla rovina.

È così che da un certo punto in poi il film, pur mantenendo un livello sempre molto alto di citazioni colte e di divertimento, si incammina su strade ahimè più prevedibili e un po’ confuse e un finale sicuramente troppo lungo e non del tutto convincente. Colpisce che la Mattel (pure produttrice) si ritagli qui un ruolo a volte ambiguo, come lo è il suo caricaturale CEO (Will Ferrel) che guida un gruppo di dirigenti tutti uomini («ma che amano molto le donne» sottolinea lui), a significare l’intrinseca contraddizione dell’esistenza stessa di Barbie, che pure se pioniera di emancipazione, dovrebbe rimanere pur sempre “creatura”, ma che da un certo punto in poi aspira invece a entrare nel mondo dei creatori.

È questa confusa ambizione, una specie di versione buffa della biblica caduta e fuga dal paradiso – con Barbie e Ken novelli Eva e Adamo, destinati a scoprire se non il bene e il male, almeno le paturnie e le incertezze della società contemporanea – a non essere mai veramente realizzata. Se si dovesse tirare fuori una battuta che sintetizzi il senso di un’operazione come questa, costruita a tavolino per acchiappare sia il pubblico medio che con la Barbie ci ha giocato e che le vuole bene, sia quello colto e avvertito con le sue riflessioni post tutto, sarebbe quella dedicata alla filosofia sempreverde del capitalismo (ben simboleggiato dall’invenzione finale di “Barbie ordinaria”): va bene tutto perché faccia guadagnare.

Laura Cotta Ramosino

