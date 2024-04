Ci possono personaggi che si sono offerti al mondo senza difese, e Amy Winehouse è una di questi. Dal primo successo discografico con l’album “Frank” (2003), dopo il quale la cantante londinese non ha cambiato di una virgola il suo modo di vivere (frequentando i pub dell’amato quartiere di Camden Town dove era cresciuta e dove beveva – sempre troppo – giocando a biliardo cono conoscenti improvvisati proprio mentre dal juke-box uscivano le sue canzoni) alla consacrazione mondiale con l’album “Back To Black” (2006), la giovane ebrea Amy è rimasta sé stessa. Dura e pura nel rapporto con la musica («voglio solo cantare e raccontare me stessa alla gente, dei soldi me ne frega poco»), bagnata da un talento fuori del comune, determinata a trovare l’amore con cui dare senso alla propria esistenza e, purtroppo, del tutto fragile nell’abbandonarsi senza difese a questo bisogno. Anche quando sulla sua strada si presenta – e proprio in un pub, e proprio giocando a biliardo – un ragazzo di nome Blake Fielder-Civil, dedito alle dipendenze più e peggio di lei, e che diventerà suo marito. Era del tutto naturale aspettarsi, prima o poi, un biopic su Amy Winehouse. A dire il vero, quello che giunge nelle sale italiane dal 18 aprile col titolo di Back To Black, diretto dalla regista Sam Taylor-Johnson, non è tecnicamente un biopic perché si concentra solo su una parte della vita della Winehouse: esattamente quella che va dalla prima celebrità discografica (nei locali, sin da giovanissima, Amy era già una piccola leggenda) all’uscita del suo secondo (e ultimo, in vita) album. A Sam Taylor-Johnson, sempre in collaborazione con lo sceneggiatore Matt Greenhalg, si deve Nowhere Boy (2009), incentrato, come di regola si potrebbe dire, su una parentesi precisa della vita di John Lennon, quella da adolescente in quel di Liverpool, prima del sogno Beatles. Difficile maneggiare i miti, come dimostrano altre pellicole da Elvis di Baz Luhrmann, al più recente Priscilla di Sofia Coppola e, ebbene sì, fino a questo Back To Black. Le polemiche sulla scelta della protagonista Marisa Abela, a dire il vero, lasciano il tempo che trovano: la non somiglianza fisica è ininfluente, ma pare che abbia disturbato i fan. L’attrice di Brighton (conosciuta per la serie tv Industry) è anche cantante e interpreta (per di più bene) tutti i brani di Amy Winehouse nel film. A risultare deludente, dell’opera di Sam Taylor-Johnson è la poca profondità del racconto. «Volevo fare un film dalla prospettiva di Amy, attraverso i suoi occhi», ha spiegato la regista. Ma la Amy che vediamo sullo schermo è quasi solo una ragazza dal talento sontuoso eppure ossessionata solo dall’abuso di alcol e droghe e dal rapporto con l’amato Blake (interpretato da Jack O’ Connell). Tutti gli altri personaggi – a cominciare dal padre Mitch (il solitamente ottimo Eddie Marsan, qui in una performance d’inerzia) – sbiadiscono sullo sfondo di una storia fin troppo lineare. Per la vera Winehouse, c’è il documentario Amy (2015) di Asif Kapadia, bagnato dall’Oscar.

Ferruccio Gattuso

